Luciana Gimenez se declara para Mick Jagger no Dia dos Pais da Inglaterra

No Dia dos Pais, Luciana Gimenez viaja para Londres para assistir show de Mick Jagger e presta homenagem

CARAS Digital Publicado em 26/06/2022, às 09h19

Diferentemente do Brasil, o Dia dos Pais do Reino Unido foi celebrado recentemente: no último dia 19 de junho.

É claro que Luciana Gimenez (52) aproveitou a data para prestar uma homenagem para Mick Jagger (78), pai de seu primogênito.

Para celebrar a data, a apresentadora chegou até a viajar para a Inglaterra com Lucas (23) para assistir um show do ex.

Em seu Instagram, ela publicou uma sequência de quatro registros da apresentação: um vídeo do cantor britânico no palco, uma foto do filho, uma foto ao lado do menino e uma gravação da multidão.

“Parabéns! O post de Feliz dia dos Pais (na Inglaterra), alguns dias atrasados!”, desejou a empresária no começo da legenda. “Quanto orgulho de você ser o pai do Lucas! O show foi o máximo! Nós amamos”, se declarou ao final.

Vale lembrar que, apesar de ter se divertido bastante ao ver o músico se apresentar, Luciana havia passado por um perrengue mais cedo no mesmo dia: ela foi assaltada em uma loja em Londres.

Confira os cliques e vídeos que Luciana Gimenez postou do show de Mick Jagger para celebrar o Dia dos Pais da Inglaterra: