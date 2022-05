Luciana Gimenez celebra aniversário de 23 anos do filho, Lucas Jagger: "Meu tesouro"

Nas redes sociais, Luciana Gimenez postou fotos com Lucas Jagger e prestou uma linda homenagem para o herdeiro

Luciana Gimenez (52) usou as redes sociais para comemorar uma data especial.

Nesta quarta-feira, 18, Lucas Jagger completou 23 anos e ganhou uma homenagem especial da mãe. Em seu perfil no Instagram, a apresentadora postou algumas fotos com o herdeiro, fruto de seu relacionamento com Mick Jagger (78) e se declarou.

"Hoje, Lucas faz 23 anos. Há 23 anos minha vida mudou completamente de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Enquanto para uns vão falar sobre o pai do Lucas, para mim, que amo viajar, há 23 anos começou a viagem mais surreal da minha vida."

Gimenez falou sobre como sua vida mudou com a chegada do filho. "Lucas ao mesmo tempo que é meu parceiro de viagens, me fez criar raízes. Uma mulher que queria rodar pelo mundo, se viu na necessidade pessoal de criar um ninho para minha cria. Se me arrependo? De maneira alguma. Lucas é meu tesouro, é a pessoa mais gentil que conheço e com certeza um dos corações mais puros que já vi. Ah, mas você fala isso porque é mãe. Não, eu falo isso porque é a verdade. Convido a cada um de vocês a conhecer esse cara espetacular que eu tenho o orgulho de chamar de filho. Eu faria tudo de novo se o resultado fosse ter você mais uma vez", acrescentou.

"Lembro da primeira vez que me entregaram você, acabando de sair de mim, sem chorar, você me olhou e eu disse: - Aiiii e agora? Senti uma emoção e um medo tão grande que não consigo descrever. Hoje tudo fez sentido… Nós aprendemos juntos, com respeito, amor e admiração! Tenho tanto orgulho de ser sua mãe."

"Eu sempre digo que nós pais, seremos eternizados em nossos filhos e você, meu amor, será sempre meu futuro melhorado! Lucas, mamãe te ama tanto, mas tanto que chega a doer quando fico longe de você. Por mim, você ficaria 24 horas por dia comigo, mas sei que tenho que te deixar solto, pois o mundo precisa de pessoas como você. Feliz aniversário e te amo muito. Beijos", finalizou

