Lipe Ribeiro apresenta nova casa ao lado da namorada e filho: 'Do jeito que sempre sonhei'

Lipe Ribeiro comprou casa nova e celebrou a conquista ao posar com namorada e filho

Lipe Ribeiro comprou uma casa nova ao lado da namorada e contou a novidade para os seguidores. Em postagem no Instagram, o influenciador posou na frente do imóvel com Andressa Castorino e o filho Dom, de três meses. O casal assumiu o romance publicamente em novembro do ano passado.

"Aff, que alegria! Obrigada, meu Deus, por tantas coisas boas! Te amamos muito, amor!", declarou-se a criadora de conteúdo. Lipe também fez um clique na escadaria dentro da residência, que ainda está vazia sem nenhuma mobília. Na legenda, o apresentador celebrou a conquista.

"É realidade! A nossa casa. Não tenho palavras para descrever esse sentimento, temos a nossa casa. Do jeito que sempre sonhei poder proporcionar pra minha família, não foi fácil, não é fácil, e é só o começo do que posso e vou fazer por vocês, é tudo pra você, meu filho. Nossa casa própria", escreveu.

Nos comentários, Lipe recebeu mensagem do ator Felipe Titto. "Que Deus siga abençoando muito vocês!", desejou. "Deus abençoe", acrescentou Jonas Sulzbach. "Deus abençoe vocês", falou Lucas Guedez. "Tudo de lindo para vocês, fofinhos", disse Luiza Martins.

"Ah, que felicidade, parabéns. Deus abençoe cada vez mais sua família", vibrou Jakelyne Oliveira. "Parabéns", disparou Raissa Barbosa. "Feliz demais por vocês, seus lindos", afirmou Daniel Caon.

Conheça Lipe Ribeiro

Lipe Ribeiro ficou famoso ao participar de diversos reality shows e ganhou destaque no programa "De Férias com o Ex". Depois, esteve no elenco de "A Fazenda 12", reality rural da Record TV, cuja campeã foi Jojo Todynho. Em 2021, ele marcou presença em "lhados com Beats", da cantora Anitta, com quem trocou beijos.

Atualmente, Lipe coleciona mais de 4 milhões de seguidores no Instagram. Por lá, compartilha a rotina de trabalho, momentos com a família e viagens.