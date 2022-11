Lipe Ribeiro anuncia que vai ser pai pela primeira vez: ''Renasce um homem''

Após assumir namoro com influenciadora digital, ex-Fazenda Lipe Ribeiro revela que estão esperando o primeiro filho

Pouco tempo após assumir relacionamento com influenciadora, o ex-FazendaLipe Ribeiro (30) revelou que estão esperando o primeiro filho.

No domingo, 27, o influencer surpreendeu os seguidores ao contar que a família com Dessa Castorino está crescendo. Em seu perfil no Instagram, o ex de Viih Tube (22) e da cantora Anitta (29) publicou um vídeo em que o casal aparece montando árvore de Natal e anunciou a gravidez, ressaltando que está renascendo com a descoberta da paternidade.

“Estamos grávidos! Não podemos mais guardar essa notícia linda e abençoada. Uma mistura de nós dois está se formando e vocês nem imaginam a nossa ansiedade para ver logo esse rostinho”, iniciou ele.

“Enquanto nasce nosso bebê, renasce um homem e uma mulher com o mesmo e maior propósito de todos, amar incondicionalmente nosso filho (ou filha). Feliz demais em viver o capítulo mais especial da minha vida com você”, concluiu Lipe Ribeiro.

Confira o anúncio de Lipe Ribeiro e Dessa Castorino:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lipe Ribeiro (@lipemribeiro)

Lipe Ribeiro mostra sua cobertura de R$ 2,6 milhões

Com uma agenda lotada de eventos, o apresentador e influenciador Lipe Ribeiro possui um lugar em que pode descansar e chamar de casa. O empresário abriu as portas de sua cobertura em São Paulo avaliada em cerca de R$ 2,6 milhões.

Possuindo 140 m², o imóvel fica no bairro paulistano Itaim Bibi e é alugado por Lipe no valor de cerca de R$ 12 mil ao mês. Com um espaço amplo, devido a paredes que foram derrubadas, o apartamento possuí duas salas, uma cozinha, uma suíte e três banheiros. O banheiro da suíte possui uma luxuosa banheira que é cercada de janelas, o que dá claridade ao cômodo.

A área de lazer é outro ponto alto do apartamento, ao ar livre, tem paredes com grafiti, churrasqueira, sofás e mesas, e uma vista panorâmica da cidade.

