Lipe Ribeiro e Dessa entregam rotina com filho e revelam perrengue: "É engraçado"

Em entrevista à CARAS, Lipe Ribeiro e Dessa Castorino falaram um pouco sobre a rotina de pais de primeira viagem com a chegada de Dom

Os influenciadores Lipe Ribeiro e Dessa Castorino têm amado descobrir cada detalhe da vida de pais com a chegada do primeiro filho, que nasceu no dia 15 de junho. Em entrevista à CARAS Brasil, o casal abriu um pouco a intimidade e comentou como tem sido a nova rotina de cuidados do bebê. "É engraçado", disse Dessa.

Segundo o papai e a mamãe de primeira viagem, a rotina não tem sido tão complicada quanto eles pensavam e tem gerado até situações divertidas, tornando a troca de fralda uma verdadeira aventura.

"Tomei uma jatada de cocô, fui trocar a fralda dele e espirrou para tudo o que é lado. Xixi ele já fez algumas várias vezes. Teve uma vez, inclusive, ele fez xixi nele mesmo. A gente começou a rir . Essas são as coisas que a gente tem passado como pais de primeira viagem, mas acontece com todo mundo também", disse Lipe aos risos.

" É engraçado porque você não imagina realmente que vai acontecer e quando acontece, você fica: 'Meu Deus, o que a gente faz?' ", confessou Dessa, que participou da última temporada do De Férias com o Ex.

Mas apesar dos pequenos perrengues, Lipe e Dessa reforçam que os primeiros dias com o bebê não foram de terror ou dificuldade com o sono. "Está superando as nossas expectativas positivamente, porque tudo o que a gente viu na internet, desenhavam como um bicho de sete cabeças", afirmou Lipe, que tem recebido a ajuda dos pais.

"Não sei se é só a nossa realidade, mas está sendo muito tranquilo. Estamos como nossa rede de apoio aqui em casa, meus pais, contratamos uma babá também, isso tá ajudando bastante, mas mesmo assim está sendo uma coisa super tranquila", completou ele.

Leia também: Lipe Ribeiro encanta ao mostrar as primeiras fotos do filho recém-nascido

Quanto aos cursos para facilitar a vida nos primeiros meses de vida do filho, Lipe, que esteve em A Fazenda 12, afirmou que apenas recebeu dicas na maternidade, mas acredita que vai aprender mesmo a cuidar do herdeiro no dia a dia. Já Dessa, confessou que tem aproveitado a facilidade das redes sociais para obter algumas informações: "Só aparecem essas coisas para mim. Então a gente acaba consumindo muitas dicas".

UM NOVO LIPE?

Conhecido por um lifestyle de muita badalação, Lipe Ribeiro admitiu que já tem sentido um pouco falta das festas e encontro com os amigos. Ele disse que a chegada do filho não deve mudar sua essência e por isso pretende lidar com naturalidade.

"Estava até comentando com a Dessa esses dias, porque a gente tá vendo que a rotina está sendo tranquila e aí falei: 'Amor, daqui a pouco dá para a gente voltar, ir em algumas festinhas'. Porque a gente sempre gostou e não vamos deixar de ser quem a gente é porque viramos pais. É vida normal. A galera desenha como um bicho de sete cabeças, mas tem que seguir da forma mais natural possível, só que agora com uma criança", afirmou.

Mas enquanto não dá para se divertir longe de casa, Dessa tem usado suas redes sociais para compartilhar a rotina materna e tem adorado interagir com os seguidores sobre o assunto.

"A carreira do Lipe é de um jeito e a minha veio de outra forma. A dele as pessoas ficam curiosas de verem o Lipe pai. No meu caso é diferente, porque eu tenho seguidoras que chegaram até mim por estarem vivendo o mesmo momento. Então elas se identificam, buscam referências, querem depoimentos. Tá sendo legal compartilhar", disse a influencer.

"É um assunto muito legal e as pessoas se identificam muito, porque é o nosso dia a dia hoje. Até saiu um negócio em um Instagram de fofoca, onde o povo estava reclamando que eu só tenho mostrado os cachorros e o bebê. Mas eu vou mostrar o que, se essa é minha rotina? É o que a gente tá vivendo", completou Dessa.