Lipe Ribeiro encanta ao mostrar as primeiras fotos do filho recém-nascido

Nas redes sociais, Lipe Ribeiro dividiu com os fãs as primeiras fotos do filho, Dom, que nasceu nesta quinta-feira, 15

Lipe Ribeiro encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar as primeiras fotos exibindo o rostinho de seu filho recém-nascido, Dom, fruto de seu relacionamento com a atriz e influenciadora digital Andressa Castorino.

Em seu perfil oficial no Instagram, o ex-participante do reality A Fazenda, da Record TV, dividiu alguns cliques segurando o herdeiro no colo, e também ao lado da namorada e do herdeiro após o parto, e falou sobre a chegada do bebê, que nasceu nesta quinta-feira, 15.

"15/06/2023 - o dia em que minha vida fez sentido. Seja bem-vindo, meu filho! Eu te amo muito e essas fotos representam um pouco do quanto você já mudou nossas vidas", escreveu ele ao compartilhar as imagens feita pela fotógrafa Hanna Rocha.

Em seguida, Lipe também fez questão de falar exaltar a força de Andressa. "Obrigado amor da minha vida, Andressa Castorino, por essa mulher guerreira e determinada", completou ele, que tatuou o nome do filho na cabeça e mostrou os pezinhos do bebê em seu braço.

Quem também postou fotos do filho recém-nascido foi Andressa. Em suas redes sociais, a influenciadora digital postou fotos com Dom após o parto e falou sobre o nascimento do bebê. "Deus é muito bom! Ouviu minha oração e mandou seu coração", disse ela.

Confira as publicações:

O anúncio do nascimento

Na tarde desta quinta-feira, 15, Lipe usou as redes sociais para anunciar o nascimento de seu primeiro filho, Dom. O influenciador digital publicou nos Stories do Instagram uma foto em que aparece no quarto do hospital, ao lado da namorada, Andressa Castorino, e comemorou o nascimento.

"Foi tudo mais que perfeito. Ele veio mega saudável e já tá aqui com a gente! Acabamos de sair da sala de parto, choramos horrores e estamos indo pro quarto já, já. Não vamos ficar fazendo mistério, não. Vamos mostrar tudo pra vocês como eu tinha prometido", contou.

Depois, o ex-peão postou uma foto de sua mão, de Andressa e do bebê recém-nascido, e se declarou. "Entendi o real sentindo da vida nas últimas horas. Bem-vindo, meu moleque, nosso Dom", celebrou.

