Nasce primeiro filho de Lipe Ribeiro: "Entendi o real sentindo da vida"

Dom, o primeiro filho de Lipe Ribeiro e Andressa Castorino, nasceu nesta quinta-feira, 15

Nasceu! Lipe Ribeiro, ex-participante do reality A Fazenda, da Record TV, anunciou o nascimento de seu primeiro filho, Dom, nesta quinta-feira, 15. O menino é fruto de seu relacionamento com a atriz e influenciadora digital Andressa Castorino.

O influenciador digital publicou nos Stories do Instagram uma foto em que aparece no quarto do hospital, ao lado da namorada, e falou sobre a chegada do herdeiro. "Foi tudo mais que perfeito", afirmou ele.

E completou: "Ele veio mega saudável e já tá aqui com a gente! Acabamos de sair da sala de parto, choramos horrores e estamos indo pro quarto já, já. Não vamos ficar fazendo mistério, não. Vamos mostrar tudo pra vocês como eu tinha prometido", contou.

Depois, Lipe postou uma foto de sua mão, de Andressa e do bebê recém-nascido, e se declarou. "Entendi o real sentindo da vida nas últimas horas. Bem-vindo, meu moleque, nosso Dom", celebrou o ex-peão.

Lipe revelou que seria pai pela primeira vez em novembro do ano passado, pouco tempo após assumir o relacionamento com Andressa. Na ocasião, ele publicou um vídeo em que o casal aparece montando árvore de Natal e anunciou a gravidez, ressaltando que está renascendo com a descoberta da paternidade.

"Estamos grávidos! Não podemos mais guardar essa notícia linda e abençoada. Uma mistura de nós dois está se formando e vocês nem imaginam a nossa ansiedade para ver logo esse rostinho. Enquanto nasce nosso bebê, renasce um homem e uma mulher com o mesmo e maior propósito de todos, amar incondicionalmente nosso filho (ou filha). Feliz demais em viver o capítulo mais especial da minha vida com você", disse ele.

Tatuagem para a namorada

O ex-Fazenda Lipe Ribeiro curtiu a 'Farofa da Gkay' com a namorada Dessa Castorino, participante do 'De Férias com o ex', e resolveu eternizar o amor dos dois no evento fazendo uma tatuagem. O influencer tatuou o nome da amada no pulso.

Nas redes sociais, Dessa mostrou a homenagem que recebeu do namorado. "Que bom viver essa vida com você. Ps: gente a tatuagem tô morrendo. Te amo!", escreveu ela. Os fãs ainda perceberam que o D de Dessa tinha um número 2 em cima, se referindo ao filho dos dois.

