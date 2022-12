Lipe Ribeiro, ex-Fazenda, faz tatuagem para a namorada na festa da Gkay

Lipe Ribeiro, que recém descobriu ser papai, eternizou o nome da namorada no braço

O ex-Fazenda Lipe Ribeiro está curtindo a 'Farofa da Gkay' com a namorada Dessa Castorino, participante do 'De Férias com o ex'. Na última terça-feira, 6, ele resolveu eternizar o amor dos dois no evento.

Apaixonada, Dessa publicou uma foto do pulso de Lipe que continha agora o nome da amada. "Que bom viver essa vida com você. Ps: gnt a tatuagemmmmmm tô morrendo. te amo!", escreveu ela. Os fãs ainda perceberam que o D de Dessa tinha um número 2 em cima, querendo se referir ao filho dos dois que deve se chamar Duda ou Dom.

Recentemente eles anunciaram a gravidez com um vídeo de Natal. Eles estavam montando a árvore na filmagem e no final penduraram um sapatinho de bebê.

"ESTAMOS GRÁVIDOS!!! Não podemos mais guardar essa notícia linda e abençoada. Uma mistura de nós dois está se formando e vocês nem imaginam a nossa ansiedade pra ver logo esse rostinho. Enquanto nasce nosso bebê, renasce um homem e uma mulher com o mesmo e MAIOR propósito de todos, amar incondicionalmente nosso filho (a). Feliz demais em viver o capítulo mais especial da minha vida com vc", escreveram eles na publicação.

Confira a tatuagem de Libe Ribeiro: