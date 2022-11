Khloé Kardashian mostra detalhes de sua mansão de R$91 milhões na Califórnia, Estados Unidos

Socialite Khloé Kardashian abre as portas de sua casa e chama atenção dos telespectadores

CARAS Digital Publicado em 10/11/2022, às 17h17

A socialite Khloé Kardashian (38) decidiu mostrar alguns detalhes de sua residência, a mansão de R$91 milhões em Hidden Hills, na Califórnia, Estados Unidos. A loira construiu a casa de acordo com suas próprias especificações.

Há pouco tempo, ela compartilhou com os seguidores um pouco de como ficou sua sala de jantar, enquanto gravava sua filha True brincando com a filha de Rob Kardashian, Dream. Na gravação, um detalhe que chegou a surpreender os fãs foi a gigante mesa que comporta até 16 pessoas.

Com o bege de tom suave como cor principal da casa, ela lembra muito a decoração da mansão toda em branco da irmã mais velha, Kim Kardashian, ex-esposa de Kanye West e ex-namorada de Pete Davidson.

A mesa, as poltronas, os pisos de madeiras lavados e até mesmo as paredes da residência são bege.

No mês de maio, a socialite compartilhou um tour pela sua casa, que ela chamou de “casa dos sonhos”, durante um episódio do reality “The Kardashians”. Khloé mostrou cada detalhe da mansão para as câmeras do programa, até mesmo a despensa abastecida e a sala de cinema particular para a família ver filmes com a família.

Ao lado de Kris Jenner, sua mãe, e Corey, namorado dela, eles fazem um tour pela dispensa da casa. Nas gravações, podemos ver que o lugar estava arrumado com vários potes de vidro, com doces, salgadinhos e bolachas, organizados.

Eita!

Em um episódio do reality “The Kardashians” lançado recentemente, Khloé apareceu revoltada quando uma cena de seu ex foi exibida durante a première do programa. Enquanto o mais novo episódio era exibido, é possível escutar Khloé gritando “Mentiroso!”, no momento em que o jogador fala sobre como gostaria de construir uma “família juntos”.