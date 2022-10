Khloé Kardashian se irrita com participação de ex-marido em reality

Khloé Kardashian se revolta com aparição de Tristan Thompson em novo episódio de ‘The Kardashians’

Em abril deste ano, a socialite Khloé Kardashian (38) surpreendeu a todos ao gritar um insulto em direção ao seu ex-marido, Tristan Thompson (31), quando o rosto do jogador de basquete apareceu durante a premiére de ‘The Kardashians’ . Porém, no novo episódio do reality show, o motivo de tudo isso finalmente foi revelado.

Enquanto o episódio era exibido, é possível escutar Khloé gritando “Mentiroso!”, no momento em que o jogador fala sobre como gostaria de construir uma “família juntos”. Então, a cena corta para Tristan Thompson fazendo comentários melancólicos sobre o relacionamento do ex-casal, como “um monte de m*rda”. A irmã de Kim Kardashian (42) desabafou: “Eu acreditei em você, eu estava ouvindo você e estava aguentando tudo o que você disse. Mas você é um mentiroso do c*ralho!"

Ainda, durante um episódio, foi revelado recentemente que Khloé teve consequências relacionadas a sua saúde depois do escândalo de traição de Tristan Thompson, precisando da ajuda de profissionais e coletando provas médicas de que as polêmicas acabaram mexendo com seu cérebro.

Vale lembrar que Tristan Thompson e Khloé Kardashian são pais de dois filhos, True, que tem quatro anos, e um menino que nasceu em julho deste ano, quando o jogador de basquete do Chicago Bulls já sabia que teria um filho com outra mulher. Além de tudo isso, ele foi visto de mãos dadas com uma morena ao sair de uma boate poucos dias depois do anúncio da gravidez por meio de barriga de aluguel.

