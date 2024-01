Juju Salimeni se hospedou em mansão milionária com seis banheiros; conheça

Modelo e influenciadora, Juju Salimeni passou dias em mansão próxima aos parques da Disney, nos EUA; saiba mais detalhes do imóvel

A influenciadora e modelo Juju Salimeni (37) mostrou, em seu perfil do Instagram, alguns detalhes da mansão milionária em que ficou hospedada durante sua passagem pelos Estados Unidos. Para matar a curiosidade dos fãs e internautas, a CARAS Brasil reuniu alguns detalhes do imóvel luxuoso.

A casa é avaliada em R$ 5 milhões, e está disponível para aluguel por R$ 1.200 por noite. De acordo com o corretor Daniel Dourado, Juju Salimeni foi a primeira famosa a se hospedar na mansão , que fica localizada há 20 minutos de carro dos parques da Disney, em Orlando.

O imóvel tem 374 metros quadrados, seis banheiros e oito quartos, alguns deles sendo temáticos dos filmes Cinderela e Jurassic Park, além de um em homanegem ao personagem clássico da Disney, o Mickey. Além disso, a casa abriga até 16 hóspedes.

A mansão também fica próxima a três clubes de golfe e aos parques Orlando Tree Trek Adventure, Island H2O Water, Jack Nicklaus Course e Gatorland. Além disso, os parques clássicos da Disney também ficam próximos da casa.

Recentemente, a musa fitness fez um tour pela sua casa em São Paulo. A sala de estar conta com lareira e sofás brancos e uma escada com guarda-corpo de vidro. Já a cozinha tem armários brancos e bancadas em pedra preta com eletrodomésticos em aço. A sala de TV fica no andar inferior e conta com mobiliário em tons mais escuros.

O quarto de Juju conta com tons de bege, cama confortável, um grande espelho na parede e até um quadro com uma foto do olhar dela. Além disso, o ambiente tem dois closets, um para ela e outro para seu noivo.

CONFIRA FOTOS DA MANSÃO MILIONÁRIA QUE JUJU SALIMENI SE HOSPEDOU:

Foto: Reprodução/Airbnb

Foto: Reprodução/Airbnb

Foto: Reprodução/Airbnb

Foto: Reprodução/Airbnb

Foto: Reprodução/Airbnb

Foto: Reprodução/Airbnb

Foto: Reprodução/Airbnb

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE JUJU SALIMENI: