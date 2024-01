Simaria prepara lançamento após rumores sobre BBB, diz equipe

Procurada pela CARAS Brasil, equipe de Simaria conta que cantora está planejando um lançamento; artista era uma das cotadas para o BBB 24

Simaria Mendes (41) era uma das celebridades cotadas pela web para fazer parte do elenco do BBB 24. A cantora não entrou para o grupo Camarote, porém, de acordo com sua equipe de assessoria, ela não estaria parada neste período.

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de Simaria afirmou que a cantora está trabalhando em estúdio para um novo projeto. Sem mais detalhes, a assessoria não informou como a sertaneja lidou com os boatos de que estaria no BBB 24.

A artista está afastada dos palcos e lançamentos musicais desde agosto de 2022, quando anunciou o fim da dupla com sua irmã, Simone Mendes (39). Neste período, ela seguiu presente nas redes sociais, mostrando sua rotina do dia a dia e fazendo trabalhos com publicidade.

Ao contrário da irmã, Simone decidiu não dar uma pausa em sua carreira musical. No início de 2023, ela lançou o álbum Cintilante e fez sucesso com a canção Erro Gostoso, que rendeu prêmios e números altos de ouvintes para ela.

Nos comentários de publicações recentes de Simaria, diversos fãs e internautas torciam por sua entrada no reality global. "Será que a Simaria vai estar no BBB 24? Tomara que sim", escreveu uma. "Minha campeã", disse outro. "Te espero hoje no Fantástico, voto para você entrar", completou ainda uma terceira.

A 24ª edição do BBB começa nesta segunda-feira, 8, sob o comando de Tadeu Schmidt (49). Com 13 participantes anunciados, a casa mais vigiada do Brasil conta com Wanessa Camargo, Yasmin Brunet, Rodriguinho, MC Bin Laden, Vanessa Lopes e Vinicius Rodrigues no grupo Camarote.

Já o grupo Pipoca está em maior número. Os participantes são Leidy Ellen, Maycon, Lucas Pizane, Deniziane, Marcus Vinicius, Beatriz, Matteus, Nizam, Giovanna, Alane, Fernanda e Lucas Luigi. Além deles, outros 13 anônimos foram anunciados, porém, apenas oito entrarão no reality.

