Simaria é cotada como participante do Big Brother Brasil 24

Simaria é cotada para integrar o grupo Camarote da 24ª edição do Big Brother Brasil, reality show da Globo; veja a reação da cantora aos rumores!

A cantora sertaneja Simaria Mendes pode ser a primeira celebridade confirmada no grupo Camarote do Big Brother Brasil 24. O reality show da Globo tem data de início marcada no dia 8 de janeiro e a irmã e ex-dupla de Simone Mendes está cotada a ser uma de suas participantes.

Nesta quarta-feira, 27, o nome da artista se tornou um dos assuntos mais comentados da internet com o surgimento dos rumores da possível participação. Isso porque, segundo o perfil Central Reality, Simaria já estaria com tudo pronto para embarcar neste desafio.

"Um passarinho me contou que o Little Bones [Boninho] estava guardando este segredo à sete chaves e me garantiu que a coleguinha estará na 24ª edição do reality global", disse o perfil do X (antigo Twitter). Logo os internautas reagiram à notícia e se animaram com o rumor.

🚨EXCLUSIVO: A cantora Simaria Mendes estará no "camarote" do #BBB24.



Um passarinho me contou que o little Bones estava guardando este segredo à sete chaves e me garantiu que a coleguinha estará na 24ª edição do reality global. pic.twitter.com/tzcrAeedWo — Central Reality (@centralreality) December 27, 2023

"A audiência vai explodir! Gente do céu, vai ser tudo. Espero que não estraguem nosso entretenimento", opinou o economista e ex-BBB Gil do Vigor. "Ela vai causar", disse outro usuário na web. "Simaria é meio doidinha, pelo menos meme vai render", opinou mais um.

Visto que seu nome estava sendo comentado, Simaria reagiu à viralização dos rumores. No entanto, ela não falou nada sobre as especulações dos internautas. "Minha gente! Do nada, estamos nos Trendings Topics. Adoro!! Bom descanso família!!", escreveu a cantora do X, onde também compartilhou uma selfie no espelho.

Mi genteee 🤍✨ do nada, estamos nos trendings topics 🇧🇷🤍 Adoro!! Bom descanso família!! 💋💋 pic.twitter.com/Iudgr7kTEd — Simaria (@simaria) December 27, 2023

Big Brother Brasil irá se despedir de dinâmica do jogo em 2024

A 24ª edição do Big Brother Brasil contará com várias mudanças em seu jogo. Isso porque, após uma discussão sobre a dinâmica do programa para mais um ano, a emissora decidiu acabar com o Jogo da Discórdia em 2024.

Segundo as informações do site Notícias da TV, a dinâmica foi retirada do jogo para evitar momentos violentos no reality, já que ela acabou causando polêmicas em diversas edições. Em 2022, a cantora Maria foi expulsa do programa após um episódio de agressão durante o jogo clássico das segundas-feiras. Na ocasião, ela atingiu a cabeça da participante Natália Deodato com um balde.

O veículo ainda informou que a dinâmica, que serve para movimentar o jogo, não irá se despedir de vez. Em seu lugar terá o "Sincerão", que incentivará discussões, mas sem a possibilidade de violência física ou brigas muito agressivas.