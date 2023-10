Big Brother Brasil irá se despedir de dinâmica do jogo em 2024. Saiba qual é!

Após decisão drástica, Big Brother Brasil irá se despedir de uma dinâmica do jogo em sua 24ª edição; saiba mais!

Parece que a 24ª edição do Big Brother Brasil, reality show da Globo, contará com várias mudanças em seu jogo. Após uma discussão sobre a dinâmica do programa para mais um ano, a emissora tomou a decisão de acabar com o Jogo da Discórdia em 2024.

Segundo o site Notícias da TV, a dinâmica foi cortada do reality para evitar momentos violentos, que já chegaram a causar polêmicas em diversas edições. Vale lembrar que em 2022, a cantora Maria foi expulsa do programa após um episódio de agressão durante o jogo clássico das segundas-feiras. Na ocasião, ela atingiu a cabeça da participante Natália Deodato com um balde.

O veículo ainda informou que a dinâmica, que serve para movimentar o jogo, não irá se despedir de vez. Em seu lugar terá o "Sincerão", que incentivará discussões, mas sem a possibilidade de violência física ou brigas muito agressivas.

Sem dar muitos detalhes para o novo jogo, as fontes ouvidas pelo site afirmaram que as situações violentas acabam afastando patrocinadores e impedindo o momento de virar uma fonte de lucro. Isso porque o BBB se beneficia de marcas que compram uma publicidade em provas como a do Líder e do Anjo. A Globo não se pronunciou oficialmente sobre essa mudança.

BBB 24 contará com terceiro grupo de participantes

Em julho, o diretor da TV Globo Boninho revelou que o Big Brother Brasil 24 contará com mais uma novidade. O reality show terá com um terceiro grupo de participantes, que integrará aqueles que foram introduzidos na mudança de dinâmica em 2020: o VIP e Pipoca.

Em suas redes sociais, o Big Boss revelou que o terceiro grupo do BBB irá se chamar Puxadinho. Sem dar muitos detalhes sobre essa escolha, Boninho deixou a novidade em aberto para que os fãs especulassem o que vinha pela frente.

Alguns usuários começaram a questionar que se trata de uma categoria para ex-participantes, incluindo até mesmo Laís Caldas, que foi confinada durante o Big Brother Brasil 22. Já outros especulam que a dinâmica vai trazer participantes de outros realities, até mesmo dos que não pertencem à Globo. A possibilidade abre portas para personalidades como Nicole Bahls e Jojo Todynho, de A Fazenda.