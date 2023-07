BBB24: Boninho deixa escapar nome do terceiro grupo de participantes: ‘Palpites?’

Boninho choca ao vazar nome de grupo de confinados que vai dividir o BBB24 com os VIPs e os Pipocas

O diretor da TV Globo Boninho decidiu chocar a internet ao revelar o nome do terceiro grupo de integrantes que fará parte do elenco do Big Brother Brasil 24. Neste último sábado, 8, o Big Boss revelou que, além dos já conhecidos VIP e Pipoca, o programa de sucesso vai contar com um terceiro grupo, com um nome para lá de intrigante.

Através de suas redes sociais, Boninho revelou aos seus seguidores que o terceiro grupo do reality show de confinamento vai se chamar Puxadinho. O nome, infelizmente, não diz nada a respeito da natureza da seleção dos participantes desta nova categoria do programa.

“O terceiro time do BBB já está batizado. Puxadinho! Alguém tem alguma ideia do que vai rolar? Palpites?”, escreveu o diretor da atração, através de seu perfil oficial no Threads, nova rede social de mensagens curtas do Instagram, que veio para tentar concorrer com o formato do Twitter.

Alguns usuários começaram a questionar que se trata de uma categoria para ex-participantes, incluindo até mesmo Laís Caldas, que foi confinada durante o Big Brother Brasil 22. Caso isso aconteça, não vai ser a primeira vez que o reality traz antigos integrantes.

Durante o Big Brother Brasil 10, três ex-participantes voltaram para o confinamento do programa, Joseane, que foi do BBB 3, Natália, que participou do BBB 8 e Marcelo Dourado, que esteve presente no BBB 4 e acabou vencendo durante sua segunda participação no reality show. Já no BBB 13, outra vez ex-participantes foram reintegrados, incluindo Natalia novamente.

Entretanto, outros internautas começaram a achar que a dinâmica vai trazer participantes de outros realities, até mesmo dos que não pertencem à Globo, abrindo as portas para a participação de pessoas como Nicole Bahls e Jojo Todynho, ou alguns influenciadores do De Férias com o Ex. O que será que vai acontecer?

