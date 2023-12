Simaria Mendes se pronuncia sobre participação no Big Brother Brasil 24

Cotada para integrar o grupo Camarote no Big Brother Brasil 24, a cantora Simaria Mendes se pronuncia sobre sua suposta participação no reality show

A cantora Simaria Mendes é uma das artistas especuladas para integrar o grupo Camarote na 24ª edição do Big Brother Brasil, reality show da Globo. Os rumores iniciaram na última quarta-feira, 27, quando o perfil Central Reality afirmou que a sertaneja faria parte do programa.

No entanto, parece que os fãs da irmã e ex-dupla de Simone Mendes não irão ver a artista na televisão tão cedo. Segundo o site Metrópoles, a assessoria de Simaria negou a sua participação no BBB e garantiu que os boatos não passam apenas de especulações da internet.

A equipe da cantora afirmou que ninguém da produção do reality chegou a lhe fazer um convite formal, ou sequer conversaram sobre o interesse dela em participar da atração. Eles também disseram que Simaria não quer ficar longe do mundo real e que deseja se dedicar em seus projetos musicais.

Tudo sobre os rumores de Simaria no BBB

As especulações sobre Simaria Mendes ser a primeira celebridade confirmada no BBB 24 se iniciaram ontem, 27. O perfil Central Reality compartilhou no X (antigo Twitter) que a cantora estaria dentro do reality show da Globo para integrar o grupo Camarote.

"Um passarinho me contou que o Little Bones [Boninho] estava guardando este segredo à sete chaves e me garantiu que a coleguinha estará na 24ª edição do reality global", disse o perfil. Logo os internautas reagiram à notícia e se animaram com o rumor.

🚨EXCLUSIVO: A cantora Simaria Mendes estará no "camarote" do #BBB24.



Um passarinho me contou que o little Bones estava guardando este segredo à sete chaves e me garantiu que a coleguinha estará na 24ª edição do reality global. pic.twitter.com/tzcrAeedWo — Central Reality (@centralreality) December 27, 2023

"A audiência vai explodir! Gente do céu, vai ser tudo. Espero que não estraguem nosso entretenimento", opinou o economista e ex-BBB Gil do Vigor. "Ela vai causar", disse outro usuário na web. "Simaria é meio doidinha, pelo menos meme vai render", opinou mais um.

Sem confirmar a participação, Simaria reagiu ao ver seu nome entre os assuntos mais comentados das redes sociais. "Minha gente! Do nada, estamos nos Trendings Topics. Adoro!! Bom descanso família!!", escreveu ela no X.