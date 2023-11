Conheça a mansão luxuosa de Juju Salimeni em São Paulo

A musa fitness Juju Salimeni revela como é a decoração luxuosa de sua mansão, com sala de estar com móveis claros e suíte sofisticada

A musa fitness Juju Salimeni revelou como é a decoração de sua casa na Grande São Paulo. Ela mora no local há cerca de cinco anos e adora a privacidade do local, que tem vista para uma floresta. Em participação no quadro Pod Entrar, do canal PodDelas, a estrela abriu as portas da mansão e mostrou os detalhes do local.

A casa de Juju Salimeni conta com decoração em tons sóbrios e estilo sofisticado. A sala de estar conta com lareira e sofás brancos e uma escada com guarda-corpo de vidro. Enquanto isso, a cozinha tem armários brancos e bancadas em pedra preta com eletrodomésticos em aço. A sala de TV fica no andar inferior e conta com mobiliário em tons mais escuros.

Por sua vez, o quarto dela conta com tons de bege, cama confortável, um grande espelho na parede e até um quadro com uma foto do olhar dela. Além disso, o ambiente tem dois closets, um para ela e outro para seu noivo.

Fotos: Reprodução / PodDelas

Juju Salimeni revela quais são suas medidas

A musa fitness Juju Salimeni surpreendeu seus fãs ao revelar quais são as medidas do seu corpo. Ela aproveitou que estava mexendo com uma fita métrica em casa e tirou suas medidas em vídeo nos stories do Instagram.

Com um vestido justíssimo, a estrela contou que tem 69 cm de cintura, 109 cm de glúteos e 103 cm de busto.

Além disso, Juju também deu uma dica para os fãs que estão fazendo dieta. Ela disse que é necessário controlar o consumo de sal em suas refeições para evitar a retenção de líquido. "Uma coisa que muita gente não sabe é que quando você está fazendo dieta para secar ou tem algum objetivo, que eu tenho foto semana que vem, tem que controlar também o sódio, o sal. Aqui em casa, todas as nossas refeições, a Núbia deixa pronta na geladeira e não usa sal em nada. A gente coloca o sal no prato e a gente tem um medidor. Eu uso 1g por refeição, cinco vezes por dia, então são 5 gramas. Quando você controla o sal, ajuda a retenção, retém menos líquido”, afirmou.