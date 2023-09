Juju Salimeni revela quais são as medidas do seu corpo

Juju Salimeni mede o seu corpo e revela os números para os fãs

A musa fitness Juju Salimeni surpreendeu seus fãs ao revelar quais são as medidas do seu corpo. Ela aproveitou que estava mexendo com uma fita métrica em casa e tirou suas medidas em vídeo nos stories do Instagram.

Com um vestido justíssimo, a estrela contou que tem 69 cm de cintura, 109 cm de glúteos e 103 cm de busto.

Além disso, Juju também deu uma dica para os fãs que estão fazendo dieta. Ela disse que é necessário controlar o consumo de sal em suas refeições para evitar a retenção de líquido. "Uma coisa que muita gente não sabe é que quando você está fazendo dieta para secar ou tem algum objetivo, que eu tenho foto semana que vem, tem que controlar também o sódio, o sal. Aqui em casa, todas as nossas refeições, a Núbia deixa pronta na geladeira e não usa sal em nada. A gente coloca o sal no prato e a gente tem um medidor. Eu uso 1g por refeição, cinco vezes por dia, então são 5 gramas. Quando você controla o sal, ajuda a retenção, retém menos líquido”, afirmou.

Há pouco tempo, Juju Salimeni mudou o visual. Ela se despediu do cabelo loiro e aderiu ao visual completamente castanho. Com uma nova cor de cabelo e com os fios aparentemente maiores que antes, ela surpreendeu. Em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora publicou um vídeo em que aparece exibindo a transformação do novo visual em um salão de beleza em São Paulo. Nas imagens, Juju ficou surpresa ao comparar o antes e depois da mudança dos fios.

"E veio aí! Eu sei que muita gente ama meu cabelo loiro, mas o castanho tem meu coração. Eu amo esse tom! Morena by Eder Fernando", escreveu na legenda ao mostrar que agora faz parte do time das morenas iluminadas.

Armação? Juju Salimeni se defende após video de macacão explodindo: 'Biscoiteira'

Nos últimos dias, a apresentadora Juju Salimeni deu o que falar ao compartilhar um vídeo ficando nua em uma academia nos EUA. Viajando com o noivo, o fisiculturista e empresário Diogo Basa, ela foi ao local realizar um treino usando um macacão de zíper e acabou sendo "traída" pela peça.

O momento em que a roupa abriu e a deixou com os seios à mostra foi captado pelo celular da musa fitness, que publicou o vídeo da saia justa em sua rede social. Nos comentários, a famosa recebeu vários tipos de elogios e até críticas. A ex-panicat foi inclusive acusada de ter armado o momento inusitado.

"Gente, foi só eu que tive essa impressão ou pareceu que foi armado?", questionaram. Em resposta, Juju Salimeni deixou claro que não precisa desse tipo de vídeo para se promover e que sempre gravar seus treinos, andando com um tripé pela academia, por isso conseguiu registrar a "gafe".

"Ah realmente é super minha cara fazer uma presepada dessas pra aparecer, eu sou ultra biscoiteira, né? Cê me vê todo dia biscoitando nas páginas de fofoca", rebateu a musa fitness a acusação sobre querer aparecer.