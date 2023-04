Giulia Costa mostra detalhes e perrengues de apartamento onde vai morar sozinha

Atriz e influenciadora Giulia Costa mostra reforma e vista de apartamento para qual vai se mudar

A atriz e influenciadora digital Giulia Costa (23) mostrou como está sendo deixar seu futuro lar pronto. Em suas redes sociais, a artista, que há algum tempo anunciou que vai sair da casa de sua mãe, a atriz Flávia Alessandra, e do padrasto, o apresentador Otaviano Costa, para morar sozinha, compartilhou alguns detalhes da saga de reformas e perrengues do apartamento.

Nos stories de seu perfil oficial no Instagram, a atriz e influenciadora digital mostrou algumas imagens de como está a reforma do apartamento, além de compartilhar alguns perrengues que vem passando, mostrando também a bela vista que tem de onde irá morar sozinha. Algumas boas notícias existem, como a instalação da coifa de sua cozinha e novos móveis para o lar.

Giulia Costa mostra sua casa - Créditos: Reprodução / Instagram



“Doida para começar a parte mais legal de decoração e tal. E plantas, muitas e muitas plantas, muitas plantas, uma Mata Atlântica no meio da Barra [da Tijuca, no Rio de Janeiro]”, disse a atriz, que também compartilhou alguns perrengues, como por exemplo, estar sem gás e aquecedor.

Giulia Costa mostra sua casa - Créditos: Reprodução / Instagram



“O cara do gás veio fazer inspeção para liberar, porém por um mini detalhe: o aquecedor ali não foi aprovado na vistoria. Já estou resolvendo e marcando a próxima visita para liberar esse gás logo. Sem gás tô sem muita pressa para instalar o meu fogão. Mas TUDO BEM, JAJÁ TÁ TUDO BEM 100%!!!”, contou.

Giulia Costa mostra sua casa - Créditos: Reprodução / Instagram



Algum seguidor ainda sugeriu que Giulia comprasse uma adega, mas ela revelou que não está tão bem assim. “Genteeeee (??). É minha primeira casa. Não vai ser esse luxo que vocês estão pensando, não kakakakak. Sem adegas por enquanto. Tenho nem espaço pra isso”, disse. A filha de Flávia Alessandra contou que comprou, sim, algo novo: uma mesa de jantar.

Giulia Costa mostra sua casa - Créditos: Reprodução / Instagram



“Ela vai ficar bem ali!!! EU AMEI, é muito linda e achei por um preço ótimo! Fiquei muito feliz, no tamanho que precisava”, comemorou. Giulia ainda mostrou o banco de trás do carro todo cheio de cadeiras. “Comprei as que eu queria”. “Hoje o dia foi muito muito muito muito muito produtivoooo, no apê, principalmente. to muito feliz!”, finalizou a atriz.

Giulia Costa mostra sua casa - Créditos: Reprodução / Instagram

Giulia Costa mostra sua casa - Créditos: Reprodução / Instagram

Giulia Costa mostra sua casa - Créditos: Reprodução / Instagram

