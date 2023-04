Giulia Costa renova energias ao aproveitar final de semana em alto mar

Atriz Giulia Costa, filha de Flávia Alessandra, fala sobre saudade de estar perto do mar

Nesta segunda-feira, 10, a atriz Giulia Costa (23) usou suas redes sociais para encantar os seguidores com alguns registros de como foi seu fim de semana. A filha de Flávia Alessandra ainda aproveitou para falar como já está com saudade de estar perto do mar e de como gosta viver essa vida no litoral.

“Começando a semana com saudades da vida que eu amo levar… Pertinho do mar!”, escreveu a modelo, na legenda de uma publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, Giulia aparece renovando suas energias na água salgada do mar, curtindo o sol do outono.

Em uma das fotos, a atriz mostra bem de perto um grilo em seu braço, dando destaque para o bichinho perto de sua tatuagem. Já em outra, ela dá um close em seu rosto, com um sorrisinho escondido, com uma bela paisagem atrás de si. Além disso, ela aproveitou para mostrar um pouco do barco que usou para sua aventura em alto mar.

Giulia Costa mostra comemoração de seu aniversário em família

Giulia Costa completou mais um ano de vida na sexta-feira, 25, e comemorou ao lado da família! No final de semana, a cineasta compartilhou os registros da celebração de seus 23 anos em casa, no Rio de Janeiro. No domingo, 23, a influenciadora dividiu o momento especial em que aparece ao lado da mãe, e da irmã, Olivia.

Com direito a um bolo do tipo bentô, com a frase "Parabéns para nossa cineasta favorita, ansiosa e um pouco surtada. Te amamos como você ama a Lola!", se referindo a sua cachorrinha, a atriz surgiu esbanjando felicidade ao som da música Baianidade Nagô, dançando com seu avô. "Dia perfeito. Do jeito que amo: céu azul, quem eu amo do meu lado, música, alegria e todas as melhores energias. Obrigada, universo", disse Giulia.