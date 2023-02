Giulia Costa celebra aniversário ao lado da família: ''Do jeito que mais amo''

Filha de Flávia Alessandra, Giulia Costa abre álbum de registros da comemoração de seus 23 anos na companhia da família

Giulia Costa, herdeira mais velha de Flávia Alessandra (48), da relação com o diretor Marcos Paulo (1951 - 2012), completou mais um ano de vida na sexta-feira, 25, e comemorou ao lado da família!

No final de semana, a cineasta compartilhou os registros da celebração de seus 23 anos em casa, no Rio de Janeiro. No domingo, 23, a influenciadora dividiu o momento especial em que aparece ao lado da mãe, e da irmã, Olivia.

Com direito a um bolo do tipo bentô, com a frase "Parabéns para nossa cineasta favorita, ansiosa e um pouco surtada. Te amamos como você ama a Lola!", se referindo a sua cachorrinha, a atriz surgiu esbanjando felicidade ao som da música Baianidade Nagô, dançando com seu avô.

"Dia perfeito. Do jeito que amo: céu azul, quem eu amo do meu lado, música, alegria e todas as melhores energias. Obrigada, universo", disse Giulia ao legendar a publicação em seu Instagram.

Em outra postagem, no dia de seu aniversário, ela comemorou mais um ciclo. "Meus últimos momentos com 22 tão sendo especiais e de muita reflexão. Pisciana, filha de Iemanjá, sou um oceano de emoções e volta e meia me afogo nele. Ainda to aprendendo a lidar com isso tudo, afinal 20 e poucos são só as começo, né? É o que me dizem…"

Otaviano Costa parabeniza a enteada, Giulia Costa, com texto emocionante

O apresentador Otaviano Costa parabenizou a enteada Giulia Costa por seus 23 anos de vida. Ele uniu fotos e um texto emocionante em publicação nas redes sociais. O ator tornou-se padrasto de Giulia quando se casou com sua mãe, Flávia Alessandra, em 2006. Ela é filha do diretor Marcos Paulo, que faleceu em 2012.

"Que pena que não cheguei a tempo de te pegar no colo, assim que saiu de sua mãe. Que pena que não pude ver sua primeira engatinhada. Que pena que não pude te levar ao primeiro dia de aula de sua vida. Perdi 6 anos de sua existência. Que pena", começou escrevendo.

"Mas que bom que cheguei a tempo de viver uma vida contigo. E que vida a sua minha filha!!! Você me enche de orgulho da menina/mulher que se tornou, se profissionalizou e evolui, a cada dia que passa, como uma “serumaninha” fora da curva".

"Te amo pelo que você é. Te amo pelo que você representa para sua irmã. E te amo mais ainda, por você ser tão fundamental em nossas vidas e família. Seu humor e inteligência nos convidam ao seu convívio, todo santo dia. Agora é hora de te celebrar, mais uma vez! Com mais um ciclo, agora com (já!) 23! Vai com tudo meu amor, que sempre estaremos com tudo perto de você, por você", falou sobre Olivia, sua filha com Flavia, nascida em 2010.

