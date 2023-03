Giovanna Lancellotti exibe a decoração luxuosa do seu apartamento: 'Lindeza'

Giovanna Lancellotti surpreende ao abrir as portas do apartamento e mostrar a decoração impecável do quarto, sala de estar e área gourmet

A atriz Giovanna Lancellotti (29) caprichou na escolha da decoração do seu apartamento. Nesta semana, a estrela abriu um álbum de fotos do seu lar para mostrar a finalizar a decoração dos espaços, incluindo a sala de estar, a área gourmet e seu quarto.

A musa escolheu uma decoração aconchegante e com direito a vários detalhes em madeira e palha, que estão presentes em vários cantinhos do local e promovem uma união dos espaços. No quarto, ela tem uma cabeceira de madeira e um adereço de palha no topo. Na sala de estar, ela escolheu um tapete com estampa geométrica e uma poltrona rosa com detalhes dourados. E, na área gourmet, ela conta com cadeiras altas com trançado de palha.

“Bom dia com TBT dessa lindeza que ficou meu apartamento. Não tem nada melhor que chegar em casa e se sentir em casa né? [risos]”, disse ela.

Recentemente, Giovanna Lancellotti contou que sofreu crises de ansiedade nos bastidores de um filme que estava gravando. "Nunca tinha tido nenhuma crise de ansiedade, nunca tive depressão e nunca tinha passado por algum parecido. A mudança de cidade, a intensidade da personagem... tive crises não tão fortes perto de relatos que ouço de amigos meus, mas foram coisas que me deixaram preocupadas porque me tiraram do meu normal, do meu ponto de conforto. Graças a Deus soube lidar bem com isso, tive ajuda dos meus amigos, do meu namorado, da minha família... pus pra fora e se resolveu", falou.

"Nada é por acaso. Esse filme foi um dos que mais me senti vulnerável. Foram filmes que a personagem teve carga dramática muito grande e muito forte que Giovanna, eu, nunca presenciei. Esse lugar da pesquisa, de sentir algo que nunca sentiu, você acaba se afogando nessa sensação. Foi um processo intenso de atuar", completou.

Giovanna Lancellotti exibe ensaio romântico com o namorado

A atriz Giovanna Lancellottiresolveu protagonizar um momento romântico ao lado de seu namorado,Gabriel David. O casal foi curtir os dias de folga no arquipélago de Fernando de Noronha e posou abraçadinho em um passeio de barco no lugar paradisíaco.

“Simples assim. Te amo”, escreveu a atriz, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, eles aparecem abraçados e trocando beijos em frente ao pôr-do-sol, com um fundo paradisíaco proporcionado pelo famoso arquipélago nordestino.