Giovanna Lancellotti protagoniza momento romântico em viagem de barco com namorado

Curtindo dias de folga em Fernando de Noronha, atriz Giovanna Lancellotti aproveita passeio de barco com Gabriel David

A atriz Giovanna Lancellotti (29) resolveu protagonizar um momento romântico ao lado de seu namorado, Gabriel David, nesta sexta-feira, 13. O casal, que está curtindo os dias de folga no arquipélago de Fernando de Noronha, posaram abraçadinhos em um passeio de barco no lugar paradisíaco.

“Simples assim. Te amo”, escreveu a atriz, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, eles aparecem abraçados e trocando beijos em frente ao pôr-do-sol, com um fundo paradisíaco proporcionado pelo famoso arquipélago nordestino.

Giovanna escolheu um vestido longo de animal print e completou o look chiquérrimo com um chapéu marrom. Enquanto Gabriel David estava sem camisa e de bermuda de banho para dar aquele mergulho no mar. O casal está em Fernando de Noronha desde o dia 2 de janeiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Lancellotti (@gilancellotti)



Giovanna Lancellotti toma sol enquanto Grazi Massafera corre na praia

A atriz Giovanna Lancellotti mostrou um detalhe curioso de sua viagem por Fernando de Noronha na terça-feira, 10. Em suas redes sociais, a famosa mostrou que sua amiga e também atriz Grazi Massafera (40) estava treinando, enquanto ela tomava sol.

“Você está tomando sol e a pessoa está na terceira volta. Ah não! Não volta mais, não volta mais”, brincou a atriz, fingindo estar revoltada por conta da amiga fitness não parar de treinar mesmo quando está curtindo as férias. No vídeo gravado pela morena, Grazi está usando um biquíni azul e uma saída de praia amarela, completando o look com óculos escuros. Toda animada, ela dá um tchauzinho para as lentes da amiga que flagraram ela em seu exercício.