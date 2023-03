Giovanna Lancellotti revela que passou por crises de ansiedade: "Preocupada"

Giovanna Lancellotti disse ainda que teve o apoio da família e do namorado

Giovanna Lancellotti (29) revelou que recentemente passou por um momento delicado. Ao filmar o longa "O lado bom de ser traída", a atriz contou que teve crises de ansiedade.

"Nunca tinha tido nenhuma crise de ansiedade, nunca tive depressão e nunca tinha passado por algum parecido. A mudança de cidade, a intensidade da personagem... tive crises não tão fortes perto de relatos que ouço de amigos meus, mas foram coisas que me deixaram preocupadas porque me tiraram do meu normal, do meu ponto de conforto. Graças a Deus soube lidar bem com isso, tive ajuda dos meus amigos, do meu namorado, da minha família... pus pra fora e se resolveu", falou.

"Nada é por acaso. Esse filme foi um dos que mais me senti vulnerável. Foram filmes que a personagem teve carga dramática muito grande e muito forte que Giovanna, eu, nunca presenciei. Esse lugar da pesquisa, de sentir algo que nunca sentiu, você acaba se afogando nessa sensação. Foi um processo intenso de atuar", completou.

Giovanna Lancellotti celebrou o fim das gravações do novo filme

Giovana Lancellotti comentou sobre sua personagem e a experiência de poder dar vida a Babi. "Ela veio como um furacão. Mudou tudo de lugar, de ordem, de perspectiva. Me tirou totalmente da zona do conhecido e do conforto. Me deu muitas crises, e digo isso em todas as formas. Física, psicológica, afetiva... ela revirou! Alguns personagens vêm e vão embora deixando o ator intacto. Outros vêm, e sua potência é tão grande, que quando vão embora o ator se sente até estranho, melancólico. É o caso dela. Sou muito grata por ter vivido isso! Tenham cuidado com o que pedem pra Deus..Ele escuta e quando menos se espera, acontece. Babi, não percebi, mas te peço pra Deus há muito tempo. E tenho certeza que, juntas, construímos uma trajetória interessante, intensa e avassaladora. Que vai identificar e inspirar muitas mulheres!".