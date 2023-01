Giovanna Lancellotti abre álbum de fotos e recorda primeira viagem a Noronha: ''Bato cartão aqui''

Atriz Giovanna Lancellotti faz trilha em Noronha com o namorado e os filhos de Claudia Raia e encanta com cliques no cenário paradisíaco

Curtindo dias em Fernando de Noronha na companhia do namorado, a atriz Giovanna Lancellotti (29) encantou ao publicar novas fotos da viagem na web!

Após ter passado a virada do ano na cidade de Macaraípe, também no estado de Pernambuco, a famosa está aproveitando um de seus lugares preferidos no Brasil ao lado do amado, Gabriel David, filho do presidente de honra da escola de samba Beija-Flor.

Em sua conta no Instagram, a famosa mostrou que fizeram trilha no local paradisíaco com os filhos de Claudia Raia e Edson Celulari, Enzo e Sophia, e aproveitou para relembrar sua primeira vez em Noronha ao postar lindas imagens.

"Há 11 anos, eu vim a primeira vez pra Noronha. Desde então, todo ano bato cartão aqui", brincou. "Esse lugar me chama, me encanta, me completa e me faz sentir tão bem. Mesmo depois de tanto tempo, sempre dá pra fazer coisas novas nessa ilha mágica! Tipo a trilha de ontem! Costa Esmeralda", disse ainda Lancelloti ao legendar a publicação.

Confira as fotos de Giovanna Lancellotti em Noronha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Lancellotti (@gilancellotti)

Giovanna Lancellotti toma sol enquanto Grazi Massafera corre na praia

A atriz Giovanna Lancellotti mostrou um detalhe curioso de sua viagem por Fernando de Noronha na terça-feira, 10. Em suas redes sociais, a famosa mostrou que sua amiga e também atriz Grazi Massafera (40) estava treinando, enquanto ela tomava sol.

“Você está tomando sol e a pessoa está na terceira volta. Ah não! Não volta mais, não volta mais”, brincou a atriz, fingindo estar revoltada por conta da amiga fitness não parar de treinar mesmo quando está curtindo as férias. No vídeo gravado pela morena, Grazi está usando um biquíni azul e uma saída de praia amarela, completando o look com óculos escuros. Toda animada, ela dá um tchauzinho para as lentes da amiga que flagraram ela em seu exercício.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!