Giovanna Ewbank mostra detalhes de seu novo apartamento em São Paulo

De mudança para novo apartamento em São Paulo, Giovanna Ewbank mostra os detalhes do novo imóvel da família; confira!

A apresentadora Giovanna Ewbank está de casa nova! Nesta segunda-feira, 16, a esposa de Bruno Gagliasso mostrou detalhes do novo apartamento da família em São Paulo. O imóvel luxuoso será lar do casal e seus três filhos, Titi, Bless e Zyan.

Através dos stories de seu Instagram, a comandante do podcast Quem Pode, Pod exibiu a decoração do apartamento na capital paulista. A sala de estar conta com um enorme sofá branco para acomodar vários convidados, além de uma mesa de centro toda estilosa e diferente, que trouxe um toque moderno para o ambiente.

O local também foi coberto por carpete, além de contar com outros itens de decoração, como grandes quadros, vasos de plantas, um grande puff para deitar e uma poltrona de designer. Ao finalizar o vídeo, Gioh também mostrou um pouco da sala de jantar, que conta com uma grande mesa de madeira.

Confira as fotos do apartamento:

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram

Bruno Gagliasso combina o look com filho caçula

Mais cedo nesta segunda-feira, 16, o ator Bruno Gagliasso encantou seus seguidores ao compartilhar fotos ao lado de seu filho caçula com Giovanna Ewbank, Zyan, de 3 anos. Nas fotos publicadas em seu Instagram, os dois apareceram combinando os looks em seu novo apartamento em São Paulo.

De suéter azul com um urso estampado, o ator e o herdeiro mostraram a sua semelhança e estouraram o fofurômetro. "Eu e meu parceirinho de Sampa", escreveu o artista na legenda da publicação.

Os fãs rapidamente encheram a publicação de elogios. "Lindos demais", disse uma seguidora. "A cara do pai. "Xerox", opinou outra. "Ele é lindo e muito parecido com a mãe", afirmou uma fã. "Lindeza em dose dupla", falou uma admiradora.

Giovanna também se derreteu nos comentários, mas fez questão de "alfinetar" o marido. "Meus amores!!! O dia que você começar a me fotografar com as crianças como eu te fotografo, eu nem sei como, mas vou te amar mais! Acredita?", avisou a artista.