Bruno Gagliasso encanta ao combinar look com o filho caçula: "Lindos demais"

O ator Bruno Gagliasso postou algumas fotos ao lado do filho caçula, Zyan, e ganhou elogios dos fãs

Bruno Gagliasso encantou os seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 16, ao compartilhar novas fotos ao lado do filho caçula, Zyan, de 3 anos, fruto de seu casamento com Giovanna Ewbank. Os dois também são pais de Titi, de 10 anos, e Bless, de 8.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, o ator e o herdeiro, que estão em São Paulo, aparecem combinando o look: um suéter azul com um urso estampado. "Eu e meu parceirinho de Sampa", escreveu o artista na legenda da publicação.

Os fãs rapidamente encheram a publicação de elogios. "Lindos demais", disse uma seguidora. "A cara do pai. Xerox", opinou outra. "Ele é lindo e muito parecido com a mãe", afirmou uma fã. "Lindeza em dose dupla", falou uma admiradora.

Giovanna também se derreteu nos comentários, mas fez questão de "alfinetar" o marido. "Meus amores!!! O dia que você começar a me fotografar com as crianças como eu te fotografo, eu nem sei como, mas vou te amar mais! Acredita?", avisou a artista.

Confira as fotos:

Viagem em família

Após alguns dias em Ibiza para o casamento do ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno e da modelo Celina Locks, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso foram para Madrid, na Espanha. Nas redes sociais, o casal de atores mostraram o refúgio luxuoso durante as férias na companhia dos herdeiros.

Bruno foi quem compartilhou a novidade através de seu perfil oficial no Instagram. O ator mostrou que a família chegou em peso no aeroporto! Além das três crianças, que estavam cheias de energia e se divertiram muito no desembarque, o casal também precisou carregar as 11 malas que a família levou para a temporada no exterior. "Chegamos a Madrid! Foi super tranquila a chegada no aeroporto, super calminha. Nem tem mala", brincou. Veja as fotos!