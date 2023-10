Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso curtem refúgio luxuoso em Madrid: “Nova casa”

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso abrem álbum de fotos da temporada de férias com os herdeiros em Madrid, Espanha

Após alguns dias em Ibiza para o casamento do ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno e da modelo Celina Locks, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso chegaram a Madrid, na Espanha. Nas redes sociais, o casal de atores compartilhou que estão desfrutando de um refúgio luxuoso durante as férias, na companhia dos herdeiros.

Bruno foi quem compartilhou a novidade através de seu perfil oficial no Instagram. O ator mostrou que a família chegou em peso no aeroporto! Além das três crianças, que estavam cheias de energia e se divertiram muito no desembarque, o casal também precisou carregar as 11 malas que a família levou para a temporada no exterior.

“Chegamos a Madrid! Foi super tranquila a chegada no aeroporto, super calminha. Nem tem mala”, ele brincou com o perrengue ao compartilhar os cliques em que seus herdeiros, Titi, de nove anos, Bless, de oito, e Zyan, que está com três anos, aparecem se divertindo enquanto ajudam o papai a carregar a bagagem.

Na sequência, o ator abriu um álbum de fotos curtindo seu novo refúgio ao lado dos pequenos e da esposa: “Madrid me encanta! É minha nova casa na terra do sol”, declarou o ator, que ganhou elogios da amada nos comentários: “Apaixonada nessas fotos”, a atriz se derreteu pelos cliques e também compartilhou alguns registros em seu perfil.

Vale lembrar que apesar de curtirem uma temporada no exterior, Giovanna e Bruno firmaram residência com os filhos no interior do Rio de Janeiro. Os atores são proprietários de um rancho sustentável em um terreno de 260 mil m², com decoração de estilo rústico contemporâneo e muito bem localizado para garantir privacidade à família.

Giovanna Ewbank está grávida?

Na semana passada, o casal levantou suspeitas de que estaria à espera do quarto herdeiro. Tudo aconteceu depois que Giovanna Ewbank posou olhando para a barriguinha que apareceu menos trincada do que o habitual em um clique. Após a repercussão, Bruno Gagliasso decidiu se pronunciar sobre os rumores através das redes sociais.

Nos comentários dos cliques não surgiu outro assunto e os admiradores questionaram se o casal estaria esperando outro herdeiro: “A Gioh tá grávida de novo?”, perguntou um fã. Apesar de negar os rumores, o ator deixou os seguidores animados com sua resposta: “Adoraria kkkkk”, ele revelou os planos de aumentar a família.