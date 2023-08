Gil do Vigor surpreende seguidores ao fazer tour por sua luxuosa mansão

O economista e ex-BBB Gil do Vigor compartilhou em suas redes sociais um vídeo mostrando e fazendo um tour por sua nova e luxuosa mansão

Neste domingo, 20, Gil do Vigor encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram um tour por sua luxuosa mansão. O ex-BBB mostrou com detalhes todos os cômodos de sua nova casa.

O vídeo começou com o economista mostrando um pouco da sala, que tem uma luxuosa cristaleira com taças e outros artigos. A cozinha da casa é integrada à sala, e no clipe, era lá que a mãe de Gil, Jaciara Santana aparecia.

O semifinalista do BBB 21 ainda mostrou a piscina na área externa do imóvel e prosseguiu para os quartos. O quarto onde Gil está instalado, além de uma cama de casal e uma televisão, ainda possui um frigobar. “Ganhei essa geladeirinha no Big Brother”, detalhou o ex-participante.

Gil ainda revelou que seu escritório não está totalmente pronto, além do espaço, instalou alguns troféus que ganhou, mas ainda precisa de mais coisas no cômodo. E um dos destaques da nova casa do economista que fez seu PhD nos Estados Unidos, é a varanda que dá para uma bela paisagem. “É enorme essa varanda”, comentou Gilberto.

Nos comentários do vídeo, diversos seguidores de Gil celebraram a conquista da nova casa e rasgaram elogios! “Parece que é a minha casa do tanto que eu fico feliz”, escreveu um fã. E outra seguidora escreveu: “Eu fiquei emocionada de ver essa casa”.

“Você merece, está de parabéns, Gil”, ainda escreveu uma admiradora. Uma outra fã ainda comentou: “Parabéns Gilzinho! Você merece demais! Ser humano lindo, especial, tão fofinho”. “Casa linda, você merece isso e muito mais”, escreveu um seguidor.

No dia 14 de julho, Gil anunciou em suas redes sociais a compra de sua nova casa. A conquista da casa própria, aqui no Brasil, veio no mesmo dia de seu aniversário de 32 anos. O imóvel é localizado em sua cidade natal no estado de Pernambuco.

“Comprei minha casa! Agora não é Gilberto economista falando, é Gilberto homem, nordestino, que veio da pobreza, que sempre lutou pra ter suas coisas, que sempre sonhou em ter sua casa e conseguiu realizar seus sonhos através da educação e do BBB. Hoje tenho a oportunidade de, no dia do meu aniversário, me presentear com uma CASA”, escreveu Gil na legenda das fotos em que aparecia em frente a casa sozinho e em outro clique com sua mãe.

Não foi só o frigobar que Gil trouxe do BBB para sua casa. Além dos diversos cômodos e artigos luxuosos na casa nova, o semifinalista da edição de 2021 do reality dirigido por Boninho guardou os quadros que estavam no quarto do líder.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GIL DO VIGOR (@gildovigor)

CASAMENTO?

Recentemente, Gil surpreendeu seus seguidores ao falar que ia se casar. O ex-BBB disse nas redes sociais que ia se casar com um amigo hétero. Porém, já deixou claro que a união não iria durar mais que um dia.

"Eu sou doido e mais doido ainda é meu amigo, que topou casar comigo só pra ter a experiência de estar casado. Eu vou casar um dia só e separar no outro. Não é casamento de verdade, é só pra ter o sentimento de ser casado por um dia. Imagina, amanhã eu parto dessa pra melhor sem ter casado? Eu tenho um checklist pra preencher na minha vida”, explicou.