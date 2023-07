Saiba qual item especial do BBB o Gil do Vigor guarda em sua casa

Gil do Vigor, destaque do BBB 21, guarda item especial do reality em sua casa; saiba qual é!

Em 2021, após sua participação de destaque no Big Brother Brasil, Gilberto Nogueira conquistou o coração do Brasil. Mais conhecido como Gil do Vigor, o economista recentemente realizou um sonho e se mudou para uma mansão em sua cidade natal no estado de Pernambuco.

Inclusive, o ex-BBB sempre carrega um pouquinho do reality show que participou consigo. Nesta sexta-feira, 14, Gil aproveitou seu aniversário de 32 anos para comemorar a novidade e mostrou um pouquinho de sua casa em seus stories. No entanto, as pessoas não esperavam ver um item do Big Brother na casa luxuosa.

Gil do Vigor mantém seus quadros do líder em casa, como recordação do BBB 21. Nesta nova etapa de sua vida, o economista mantém as "pinturas" perto da sua escada, decorando a sala de estar. "O BBB estará comigo sempre, onde eu estiver!", escreveu ele na foto.

Gil do Vigor celebra compra de mansão

Em seu aniversário de 32 anos, Gil do Vigor usou seu Instagram para comemorar a realização de um sonho. O economista celebrou a compra de uma nova mansão aqui no Brasil com seus seguidores.

O ex-BBB está vivendo um tempo nos Estados Unidos para fazer seu PhD em Economia em uma universidade internacional. Porém, ao celebrar seu aniversário, Gil decidiu compartilhar a novidade em sua vida pessoal, mostrando sua casa luxuosa em Pernambuco.

O imóvel luxuoso tem pé direito alto, mármore preto na fachada, uma varanda ampla e uma grande porta cinza. A casa ainda possui uma grande garagem com o carro que ganhou no reality show produzido por Boninho estacionado.

“Comprei minha casa! Agora não é Gilberto economista falando, é Gilberto homem, nordestino, que veio da pobreza, que sempre lutou pra ter suas coisas, que sempre sonhou em ter sua casa e conseguiu realizar seus sonhos através da educação e do BBB. Hoje tenho a oportunidade de, no dia do meu aniversário, me presentear com uma CASA”, escreveu Gil na legenda de sua publicação.

O economista e destaque do BBB 21 ainda comentou: “Sei que esse é o sonho de todos os brasileiros e eu tenho a honra de dizer que agora tenho a minha, no meu país, na minha cidade que amo. E assim como eu sonhei, eu quero que todos que ainda não tem seu cantinho continuem sonhando, porque uma hora vem, meus amores!”.