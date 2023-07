Gil do Vigor celebra compra de mansão nova em seu aniversário: “Sonho”

O economista e ex-BBB Gil do Vigor celebrou em suas redes sociais a compra de uma nova mansão em seu aniversário

Nesta sexta-feira, 14, Gil do Vigor celebrou uma conquista bem no dia de seu aniversário de 32 anos. O economista foi ao seu Instagram comemorar a compra de uma nova mansão aqui no Brasil.

O ex-BBB está vivendo um tempo nos Estados Unidos para fazer seu PhD em Economia em uma universidade internacional. Porém, para celebrar seu aniversário, o participante do BBB 21 comprou uma luxuosa casa em sua cidade natal no estado de Pernambuco.

O imóvel luxuoso tem pé direito alto, mármore preto na fachada, uma varanda ampla e uma grande porta cinza. A casa ainda possui uma grande garagem com o carro que ganhou no reality show produzido por Boninho estacionado.

“Comprei minha casa! Agora não é Gilberto economista falando, é Gilberto homem, nordestino, que veio da pobreza, que sempre lutou pra ter suas coisas, que sempre sonhou em ter sua casa e conseguiu realizar seus sonhos através da educação e do BBB. Hoje tenho a oportunidade de, no dia do meu aniversário, me presentear com uma CASA”, escreveu Gil na legenda das fotos em que aparecia em frente a casa sozinho e em outro clique com sua mãe.

O economista de Jaboatão dos Guarapes ainda comentou: “Sei que esse é o sonho de todos os brasileiros e eu tenho a honra de dizer que agora tenho a minha, no meu país, na minha cidade que amo. E assim como eu sonhei, eu quero que todos que ainda não tem seu cantinho continuem sonhando, porque uma hora vem, meus amores!”.

Nos comentários, o apresentador do “Caldeirão”, Marcos Mion escreveu: “Maravilhoso! Deus abençoe! Amado”. Diversos participantes do Big Brother de diversas edições vieram celebrar a conquista de Gil.

O participante do BBB 22 e o marido de Viih Tube, Eliezer escreveu: “Você é muito merecedor de todas as bênçãos”. A participante do BBB deste ano, Tina Calamba comentou: “Eita glória”. A ex-BBB Laís Caldas ainda celebrou: “Merece demais! Feliz por tu”.

Os seguidores de Gil adoraram a notícia e rasgaram elogios nos comentários da publicação! “Você merece tudo, Gilzinho”, escreveu uma fã. E outra seguidora comentou: “Que lindo! Deus te abençoe sempre”. Outro admirador parabenizou: “Linda casa, parabéns”.

