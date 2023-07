Bruno Gaga desabafa sobre vida pós-BBB e revela arrependimento: "Fiz terapia"

Em entrevista à CARAS, Bruno Gaga desabafou sobre arrependimento e revelou reflexos positivo do BBB 23 em sua vida

Bruno Gaga (32), participante do BBB 23, confessou que precisou fazer terapia após deixar o confinamento para superar o impacto de sua desistência. Em entrevista à CARAS Brasil, o alagoano abriu o coração e revelou detalhes de sua vida, a qual ele garante que mudou desde que saiu do reality show.

"O bbb foi uma experiência incrível, uma realização de um sonho. Era algo impossível para mim, por ser do interior e nunca pensei em chegar lá. Sempre dizia que era um sonho impossível, mas para Deus nada é impossível. Tentei desde 2017, foram seis anos tentando. Quando você assiste pela TV é totalmente diferente. Lá é uma panela de pressão, tudo se potencializa . Fiquei 33 dias, mas não foi como eu queria, porque queria mesmo era ir para a final", declarou.

Sincero quanto a tudo o que viveu no programa, Bruno não tem dúvidas que o confinamento mexeu profundamente com sua saúde mental. Ele, que sempre foi conhecido por ter um jeito animado e festeiro, acabou se retraindo diante da pressão causada pelo jogo.

"Eu não sei o que aconteceu, porque eu sou uma pessoa inédita, gosto do 'vrá'. Sou uma pessoa que gosta de festa, que faz amizade rápido e de repente, eu não consegui ser eu. Eu não estava me reconhecendo. Todo mundo gostou de mim na primeira semana, mas com o tempo eu não consegui ser eu. Me perdi", disse.

Passado pouco mais de quatro meses de sua participação no programa, Bruno confessa que já se arrependeu de ter apertado o botão de desistência. " Eu não vou mentir, bateu um arrependimento, sim. Porque para mim aquilo ali era um sonho e o meu sonho era ter chegado mais longe, ir para a final ", afirmou.

"Como eu não consegui mostrar o verdadeiro Bruno Gaga, eu me decepcionei comigo, não vou mentir. Mas Deus sabe de tudo e nossa saúde mental vale mais ainda, nenhum dinheiro paga isso. Fiz um mês de terapia, porque eu nunca tive ansiedade, desencadeou lá, pela potencial e intensidade do jogo ", completou.

Em meio a especulações do público, Bruno garante que recebeu todo o cuidado necessário por parte da equipe do BBB 23 e até se surpreendeu com a torcida de algumas pessoas. "Eles foram uns queridos comigo, até me questionaram porque eu fiz aquilo. Muitos me viam como um participante forte, eles acreditaram na minha vibe, mas eu não estava conseguindo ser eu. Tive o apoio da psicóloga, a gente conversou bastante", contou.

LUXOS E BENEFÍCIOS DA FAMA

Apesar de não ter conquistado milhões de seguidores ou ganhado muitos prêmios no programa, Bruno não tem dúvidas que sua participação no BBB 23 lhe trouxe um ótimo retorno pessoal e profissional. Ele, que antes trabalhava como atendente de uma farmácia no interior do Alagoas, hoje tem aproveitado todas as oportunidades que a fama tem lhe proporcionado.

"Vou para hotel muito chique, com jacuzzi... fico: 'Ai, meu Deus'. Nunca pensei nisso, então estou aproveitando todas as oportunidades e espero que Deus abra mais portas e eu consiga aproveitar muito mais, para ajudar minha família, meus pais", disse ele, que ainda tem o sonho de conhecer Anitta.

Bruno completou dizendo que, apesar de estar vivendo as mais diversas experiências nesses últimos meses, a fama não tem lhe deixado deslumbrado. Em meio a planos para seguir a carreira de influencer, ele faz questão de afirmar que tem os pés nos chão.

"A fama é encantadora, mas não sobe a minha cabeça. Sempre estive com os pés no chão. Estou abraçando esse novo mundo, mas com os pés no chão. Porque tem gente que se encanta muito com a fama e com todo o luxo que se proporciona", declarou.

" Como eu sempre fui pobre, uma pessoa assalariada, então eu sempre estive com os pés no chão. Esse carinho que recebo, eu dou o maior valor . Onde eu chego, recebo muito carinho, muito apoio. Todo mundo fala que eu tenho uma luz incrível e para eu continuar", comentou ele, que esteve no São João da Thay e se divertiu ao lado de vários famosos.

Diante de tantas oportunidades, o alagoano não tem dúvidas que precisa aproveitar todas elas. "Eu penso em seguir como influenciador, mas também penso em outras portas, como estudar. Como sempre trabalhei em farmácia, gosto dessa área", disse.

Sendo realista, ele finalizou: "Penso em fazer uma faculdade, para ter uma formação, estudar e me dedicar. Porque essa vida de famoso é passageira, você pode estar lá em cima, mas amanhã ninguém lembrar de você".