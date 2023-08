Gil do Vigor revela que vai se casar, mas se arrepende: ‘Capaz dele desistir’

Economista Gil do Vigor anuncia que vai se casar, mas repercussão pode ameaçar cerimônia

Nesta última sexta-feira, 11, o ex-participante do Big Brother Brasil 21 e economista Gil do Vigor revelou de forma surpreendente para seus fãs que vai se casar! O artista anunciou durante uma live que pretende trocar alianças com um amigo hétero, mas que o casamento não vai durar mais que um dia.

Depois que a declaração começou a viralizar nas redes sociais, o economista achou necessário esclarecer alguns pontos do que vai acontecer, deixando claro que não vai ser um casamento de verdade, ou pelo menos não terá efeitos duradouros para nenhuma das duas partes envolvidas.

“Eu sou doido e mais doido ainda é meu amigo, que topou casar comigo só pra ter a experiência de estar casado. Eu vou casar um dia só e separar no outro. Não é casamento de verdade, é só pra ter o sentimento de ser casado por um dia. Imagina, amanhã eu parto dessa pra melhor sem ter casado? Eu tenho um checklist pra preencher na minha vida”, explicou o ex-brother, durante uma live feita em seu perfil oficial no Instagram.

Após o assunto circular muito, Gil ainda usou seu perfil oficial no Twitter para lamentar a exposição que deu ao acontecimento. “É capaz de meu amigo desistir. Eu com a minha boca de caçapa! Preciso aprender”, escreveu, aproveitando para negar que fosse com Fiuk ou Arthur Picoli que iria se casar.

Eu não sei receber AS BENÇÕES DO SILÊNCIO! Talvez um dia eu aprenda. Eu só abro minha boca pra falar besteira e parece que eu não aprendo nunca que as pessoas são maldosas e vão sempre para o lado errado (propositalmente)! Mas é aquilo, enquanto eu não aprender, seguirei… — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) August 12, 2023

Gil do Vigor relata confusão com mulher em aeroporto: “Acabei de ser atacado”

Recentemente, enquanto estava em um aeroporto, o ex-BBB Gil do Vigoresperava na fila para embarcar em seu voo em um aeroporto, o economista contou que sofreu um ataque de uma mulher desconhecida por um motivo inusitado.

É que enquanto aguardava, Gil estava cantarolando uma canção gospel, o que deixou a mulher irritada: “Acabei de ser atacado antes de entrar no avião! Eu estava cantando um louvor na fila e até que baixinho e a mulher disse: Não venha cantar dentro do avião feito um maluco”, ele relatou em seu perfil no Twitter

O economista, que recentemente celebrou a conquista de seu PHD, contou que pensou que a situação fosse uma piada: “Fiquei esperando ela falar que estava brincando e ela não falou. Gente, o que aconteceu com as pessoas? A alegria incomoda tanto assim? Parei de cantar que hoje eu estou na paz! Mas sigo cantando no coração”, ele desabafou em choque com a situação.