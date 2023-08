Gil do Vigor relata confusão com mulher em aeroporto: “Acabei de ser atacado”

Como assim? Gil do Vigor desabafa nas redes sociais após passar por situação inusitada em aeroporto; entenda a confusão

O ex-participante do Big Brother Brasil, Gil do Vigor usou suas redes sociais nesta terça-feira, 8, para expor uma situação indelicada. Enquanto esperava na fila para embarcar em seu voo em um aeroporto, o economista contou que sofreu um ataque de uma mulher desconhecida por um motivo inusitado.

É que enquanto aguardava, Gil estava cantarolando uma canção gospel, o que deixou a mulher irritada: “Acabei de ser atacado antes de entrar no avião! Eu estava cantando um louvor na fila e até que baixinho e a mulher disse: Não venha cantar dentro do avião feito um maluco”, ele relatou em seu perfil no Twitter

O economista, que recentemente celebrou a conquista de seu PHD, contou que pensou que a situação fosse uma piada: “Fiquei esperando ela falar que estava brincando e ela não falou. Gente, o que aconteceu com as pessoas? A alegria incomoda tanto assim? Parei de cantar que hoje eu estou na paz! Mas sigo cantando no coração”, ele desabafou em choque com a situação.

Pelos stories do Instagram, Gil também relatou o ocorrido: "Eu não sou cantor, então não vou ficar cantando em aeroporto primeiramente, só que assim, eu não entendi a raiva dela, ela poderia ter falado assim 'com licensa' (...) As pessoas precisam ficar mais calmas e respirar, sabe? Criou-se uma guerra que não deveria existir", disse o ex-brother.

Nos comentários, o famoso recebeu apoio de amigos e fãs: “Eu hein, você não veio do lixo pra perder pra basculho, meu amor”, a cantora e ex-sister Pocah brincou com uma fala do economista no reality. “Mal sabe ela que você é luz”, disse outro admirador. “Tá triste, viu? Gil, cante sempre! Seja feliz sempre!”, escreveu mais um.

Acabei de ser atacado antes de entrar no avião! Eu estava cantando um louvor na fila e até que baixinho e a mulher disse: Não venha cantar dentro do avião feito um maluco (e esperando ela falar que estava brincando e ela não falou). Gente, o que aconteceu com as pessoas? Kkk a… — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) August 8, 2023

Vale lembrar que o economista ganhou destaque nacional após participar do reality da Globo. Com seus bordões memoráveis e muito carisma, Gil ganhou o coração dos brasileiros e foi semifinalista da competição que definiu Juliette como grande campeã. Atualmente, o vigoroso compartilha detalhes de sua rotina como estudante nos Estados Unidos e dá aulas de matemática nas redes sociais.

