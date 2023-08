Gil do Vigor esbanja alegria durante viagem à Grécia e é elogiado: “Deus grego”

O economista e ex-BBB Gil do Vigor deu show de alegria e tranquilidade ao posar em cenário paradisíaco na Grécia

Nesta terça-feira, 1, Gil do Vigor encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos em que aparecia aproveitando suas férias. O economista surgiu em uma viagem para a Grécia.

Em um cenário paradisíaco, o ex-BBB surgia em uma cadeira de praia em frente ao mar aproveitando a estadia em um luxuoso hotel. O semifinalista do BBB 21 estava sem camisa e com uma calça branca. Gil ainda posou em frente a uma piscina.

Nos comentários, diversos famosos elogiaram o economista que fez seu PhD em uma universidade nos Estados Unidos. “Você merece demais Gil”, escreveu o ator e ex-BBB Gabriel Santana. A irmã de Gil e ex-participante do reality show “A Grande Conquista”, Janielly Nogueira comentou: “Lindo, perfeito”.

Os seguidores de Gil também rasgaram elogios nos comentários do álbum de fotos publicado! “Deus Grego”, escreveu uma seguidora. Outra fã comentou: “Aproveita bastante”. Um admirador ainda declarou: “Chique”.

“Quem é ele? Muito lindo, meu amor”, comentou uma fã. Um seguidor ainda elogiou: “Arrasou”. E um admirador ainda lembrou de uma frase do discurso de Tiago Liefert no dia da eliminação de Gil do Big Brother Brasil de 2021: “Quanto vale entrar para a história e não ser esquecido jamais?”.

Recentemente, Gil celebrou uma grande conquista. Ele conseguiu se formar como PhD na universidade americana em que estudou. Porém, o título não veio sem preocupações. O economista relatou que sofreu uma injustiça na faculdade após entregar um dos trabalhos finais do curso.

“Se você conseguir duas aprovações de PhD, você pode dispensar uma das disciplinas. Aí, no final de tudo isso, eu consegui dois PhD Pass e eu apliquei o meu rendimento acadêmico para dispensar a Microeconomia. Agora eu sou oficialmente um PhD”, anunciou Gil para Ana Maria Braga no programa Mais Você.

Susto!

Em uma entrevista feita no mês passado, Gil comentou sobre um susto que passou enquanto cursava seu PhD nos Estados Unidos. No podcast “Podpah”, o ex-BBB surpreendeu a todos quando revelou que um serial killer havia passado pela cidade onde ele estava.

“O povo começou a morrer, e era o homem matando o povo. Ele foi pego. Ele era um aluno [da universidade americana que Gil estudou], era um ex-aluno que tinha acabado de ser expulso, foi uma loucura”, relembrou