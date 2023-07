Gil do Vigor surpreende ao relembrar ataque de serial killer em cidade que morava

O economista e ex-BBB Gil do Vigor relembrou ataque de serial killer na cidade dos Estados Unidos onde morou para fazer seu PhD

Nesta quarta-feira, 26, Gil do Vigor surpreendeu seus fãs ao lembrar de uma situação assustadora que passou enquanto morava nos Estados Unidos. O economista morou um tempo em uma cidade americana enquanto estava fazendo seu PhD.

O semifinalista do BBB 21 relembrou em entrevista ao podcast “PodPah” sobre um ataque de um serial killer na cidade onde morou: “Eu enfrentei tudo, teve até serial killer, que apareceu na cidade. Tudo que acontecia, aconteceu no meu ano de PhD”.

Perguntado pelos apresentadores Mítico e Igão, Gil detalhou a situação: “O povo começou a morrer, e era o homem matando o povo. Ele foi pego. Ele era um aluno [da universidade americana que Gil estudou], era um ex-aluno que tinha acabado de ser expulso, foi uma loucura”.

“A gente teve toda a assistência, a cidade estava muito bem-preparada. Mas ninguém estava esperando que alguém fosse fazer isso, e todos os alunos ficaram assustados”, ainda comentou o famoso que está de casa nova.

Sempre otimista e cheio de energia, Gil conseguiu ver um lado positivo na situação assustadora: “Foi legal porque dois amigos meus, o John e o Felipe, nossa amizade ficou mais próxima nesse dia que eles foram dormir na minha casa. Estavam com medo”.

O ex-BBB deu o desfecho da história, tranquilizando os espectadores e apresentadores: “A gente dormiu junto [Gil e os amigos], e já no outro dia pegaram o cabra [homem] já”.

“Eu passei por tudo, gente. Eram os ventos que derrubavam tudo, era um desespero. E eu falava: ‘Senhor amado, eu só quero terminar meu PhD’. Então assim, quando eu olho para trás eu penso: Caramba, daria para fazer outro livro, porque é inacreditável. Se não acontecesse comigo, eu falaria que é mentira”, refletiu Gil sobre os apuros que passou nos Estados Unidos.

Ainda no “PodPah”, Gil surpreendeu a todos ao revelar que tem interesse em se tornar presidente do Brasil. Eu acredito que sou muito a cara do nosso país e tenho uma missão aqui nessa terra. Eu não sou o mais inteligente, mas eu sou esforçado", revelou.

Situação chata!

Recentemente, Gil deixou fãs perplexos ao revelar situação chata que aconteceu enquanto fazia seu PhD. Em uma publicação em seu Instagram, Gil comentou que estranhou uma nota baixa e quando foi ver a correção da prova, estavam faltando 8 páginas de seu trabalho.

“É um descaso que escancara diversas outras questões, mas por mais que queiram, eles não vão conseguir me parar. Sou Gilberto Nogueira e estou onde estou por mérito dos meus estudos. E não vou desistir do meu sonho e da minha educação”, escreveu Gil do desabafo postado nas redes sociais.