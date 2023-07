Gil do Vigor comenta injustiça sofrida em faculdade e declara: “Não vou desistir”

O ex-BBB e economista Gil do Vigor deu mais detalhes e desabafou sobre situação ocorrida em sua faculdade

Nesta quinta-feira, 20, Gil do Vigor surpreendeu seus seguidores ao comentar sobre injustiça que sofreu em sua faculdade. O economista está fazendo seu PhD em uma universidade nos Estados Unidos.

“Eu pensei muito se iria expor essa situação dessa maneira. Mas sou uma pessoa que detesta injustiça e estou passando exatamente por isso agora. Eu fui aprovado em todas as disciplinas dos Exames Preliminares em PhD, exceto o de microeconomia”, começou detalhando o ex-BBB.

O semifinalista do BBB 21 ainda contou que questionou a nota baixa: “Por ter achado a nota estranha (mas totalmente consciente das consequências- refazer) solicitei o PDF da prova e descobri para a minha infeliz surpresa que estavam faltando 8 páginas! Da [página] 21 pulava para a página 30”.

O economista disse no texto publicado em seu Instagram que chegou a questionar a universidade sobre a situação: “Era obrigatório que todos nós, alunos, devolvêssemos todas as páginas. Então não tinha como eu ter ficado com alguma dessas que sumiu. Eu informei a Universidade do que estava acontecendo e o retorno que tive foi que não encontraram essas páginas, então eu precisaria fazer a prova novamente ou sairia do PhD. Pedi para reconsiderarem isso e não tive mais retorno deles”.

Apesar da situação chata, Gil garantiu que não desistirá de seus estudos: “É um descaso que escancara diversas outras questões, mas por mais que queiram, eles não vão conseguir me parar. Sou Gilberto Nogueira e estou onde estou por mérito dos meus estudos. E não vou desistir do meu sonho e da minha educação”.

Nos comentários, a cantora Lexa se manifestou: “Certíssimo”. E Gil respondeu: “Amiga, eu já chorei tanto, dor forte no peito, mas não ficarei mais calado com tanta injustiça”. O participante do BBB 23 Ricardo “Alface” comentou: “Pra cima Gil! Você é gigante”. A ex-BBB Sarah Aline também escreveu: "Meu Deus! Vai dar certo amigo”. E o influenciador Felipe Neto também deu palavras de apoio: “Você é meu ídolo. Você é imparável”.

Os seguidores de Gil também prestaram apoio ao repórter do programa “Mais Você” nos comentários do post! “Toda força pra você Gil, esse tipo de situação infelizmente é bem recorrente na academia. Lamentável”, comentou uma seguidora. E um fã ainda escreveu: “ ‘Não vou desistir dos meus sonhos e da minha educação’. Obrigado Gil por ser minha maior inspiração, por também querer crescer”. Outro admirador ainda lembrou de uma fala de Gil no BBB 21: “Nas suas palavras ‘você não veio do lixo pra perder pra basculho’. Dê o seu nome e seja o PhD que você nasceu pra ser”.

Gil já havia desabafado sobre esta situação ainda nesta semana. Em seu Twitter, o ex-BBB revelou que recebeu o apoio de sua amiga e colega de confinamento Juliette, para melhorar a situação que julgou ser um caso de xenofobia. Ele também falou sobre a situação nesta manhã no “Mais Você”.

Exigência!

Ainda durante sua participação no "Mais Você" na manhã desta quarta-feira, Gil comentou sobre sua nova casa que comprou na semana passada como um presente para si mesmo em seu aniversário de 32 anos.

O ex-BBB revelou que fez uma exigência antes de comprar sua mansão avaliada em R$ 1,8 milhões. “Mainha que escolheu tudo. Eu falei: 'quero uma casa. Minha única coisa é que tem que ser grande'. Eu tenho trauma do quarto pequeno que eu morava”, explicou ele no programa de Ana Maria Braga.