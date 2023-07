Futuro em risco? Gil do Vigor vive drama após abrir mão de R$ 7 milhões: "Muito sério"

Gil do Vigor vive drama em universidade nos Estados Unidos; ele desabafou no 'Mais Você'

O ex-BBB Gil do Vigor foi às lágrimas nesta quinta-feira, 20, durante o Mais Você ao relatar detalhes de um drama que viveu na universidade que está estudando nos Estados Unidos. Ainda abalado, ele conta que foi vítima de uma injustiça.

É que ele contou que está com risco de ser reprovado no PHD que está cursando após receber uma prova decisiva incompleta. O ex-BBB ainda não sabe o que exatamente aconteceu e quer que o caso seja investigado.

"Minha prova teve 33 páginas, mas da 21 até a 30 tem um buraco. Não tem as páginas, mas eu fiz o meu trabalho. Eu exigi que as páginas que sumiram fossem encontradas", disse ele durante a conversa com Ana Maria Braga.

Ele disse que chegou a adoecer tamanho foi o estresse. "[...] Não tinha nada na prova, mas estou falando de algo que define o meu futuro. Primeiramente afetou meu emocional, tive uma alergia e fiquei todo vermelho, afetou meu psicológico...", disse aos prantos.

Gil do Vigor lembrou que perdeu muito dinheiro para ir estudar fora. "Tenho muito respeito à educação, e eu não ligaria para qualquer resultado. Mas eu trabalhei muito, abri mão de muitas coisas, de trabalhos publicitários. Foram quase R$ 5 a R$ 7 milhões de contratos que eu tive que abrir mão. Eu não estou brincando no PhD, estou fazendo muito sério", disse.

Gil comprou mansão

Recentemente, o ex-BBB fez um post nas redes sociais para celebrar a sua conquista. "Comprei minha casa! Agora não é o Gilberto economista falando, é o Gilberto homem, nordestino, que veio da pobreza, que sempre lutou pra ter suas coisas, que sempre sonhou em ter sua casa e conseguiu realizar seus sonhos através da educação e do BBB. Hoje tenho a oportunidade de, no dia do meu aniversário, me presentear com uma CASA! Sei que esse é o sonho de todos os brasileiros e eu tenho a honra de dizer que agora tenho a minha, no meu país, na minha cidade que amo. E assim como eu sonhei, eu quero que todos que ainda não tem o seu cantinho continuem sonhando, porque uma hora vem, meus amores!!!", disse ele, que mora na Califórnia, nos Estados Unidos, para cursar o seu PhD.