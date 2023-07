Ex-BBB Gil do Vigor revela qual foi sua exigência para comprar mansão

Dono de uma mansão milionária no nordeste, o ex-BBB Gil do Vigor revela qual foi o seu único pedido antes de fechar o negócio

O ex-BBB e economista Gil do Vigor está de casa nova! Ele se mudou para uma mansão em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana de Recife, em Pernambuco, junto com sua mãe e contou que teve apenas uma exigência. Em participação no programa Mais Você, da Globo, o rapaz contou que fez um pedido especial para sua mãe, que foi a responsável por escolher a casa da família.

Gil contou que só queria uma casa grande, mas ele deixou todos os detalhes para a sua mãe escolher. “Mainha que escolheu tudo. Eu falei: 'quero uma casa. Minha única coisa é que tem que ser grande'. Eu tenho trauma do quarto pequeno que eu morava”, explicou ele.

A nova mansão de Gil do Vigor fica em um condomínio de luxo e tem mais de 300 metros quadrados. A propriedade conta com cinco suítes, dois andares e piscina, informou o Jornal Extra. O local é avaliado em R$ 1,8 milhão.

Ao comprar a casa, o ex-BBB fez um post nas redes sociais para celebrar a sua conquista. "Comprei minha casa! Agora não é o Gilberto economista falando, é o Gilberto homem, nordestino, que veio da pobreza, que sempre lutou pra ter suas coisas, que sempre sonhou em ter sua casa e conseguiu realizar seus sonhos através da educação e do BBB. Hoje tenho a oportunidade de, no dia do meu aniversário, me presentear com uma CASA! Sei que esse é o sonho de todos os brasileiros e eu tenho a honra de dizer que agora tenho a minha, no meu país, na minha cidade que amo. E assim como eu sonhei, eu quero que todos que ainda não tem o seu cantinho continuem sonhando, porque uma hora vem, meus amores!!!", disse ele, que mora na Califórnia, nos Estados Unidos, para cursar o seu PhD.

Gil do Vigor coloca lembrança do BBB na parede de sua mansão

Em 2021, após sua participação de destaque no Big Brother Brasil, Gilberto Nogueira conquistou o coração do Brasil. Mais conhecido como Gil do Vigor, o economista recentemente realizou um sonho e se mudou para uma mansão em sua cidade natal no estado de Pernambuco.

Inclusive, o ex-BBB sempre carrega um pouquinho do reality show que participou consigo. Nesta sexta-feira, 14, Gil aproveitou seu aniversário de 32 anos para comemorar a novidade e mostrou um pouquinho de sua casa em seus stories. No entanto, as pessoas não esperavam ver um item do Big Brother na casa luxuosa.

Gil do Vigor mantém seus quadros do líder em casa, como recordação do BBB 21. Nesta nova etapa de sua vida, o economista mantém as "pinturas" perto da sua escada, decorando a sala de estar. "O BBB estará comigo sempre, onde eu estiver!", escreveu ele na foto.