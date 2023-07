Gil do Vigor desembolsou uma fortuna para comprar sua mansão. Saiba quanto!

Saiba qual é o preço da mansão milionária do ex-BBB Gil do Vigor

O ex-BBB e economista Gil do Vigor está de casa nova! Há poucos dias, ele anunciou que comprou uma mansão em Pernambuco. Agora, o valor da propriedade foi divulgado na internet e impressiona!

De acordo com o Jornal Extra, Gil do Vigor comprou uma casa de luxo em um condomínio de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. A casa é avaliada em R$ 1,7 milhão, com condomínio de R$ 602 e foi entregue novinha em folha para o rapaz. As mansões do condomínio costumam estar em lotes de 400 metros quadrados e são construídas com dois andares e quatro suítes.

O condomínio de Gil do Vigor oferece várias áreas de lazer, incluindo piscina, churrasqueira, salão de jogos e festas, campo de futebol e academia.

Ao comprar a casa, o ex-BBB fez um post nas redes sociais para celebrar a sua conquista. "Comprei minha casa! Agora não é o Gilberto economista falando, é o Gilberto homem, nordestino, que veio da pobreza, que sempre lutou pra ter suas coisas, que sempre sonhou em ter sua casa e conseguiu realizar seus sonhos através da educação e do BBB. Hoje tenho a oportunidade de, no dia do meu aniversário, me presentear com uma CASA! Sei que esse é o sonho de todos os brasileiros e eu tenho a honra de dizer que agora tenho a minha, no meu país, na minha cidade que amo. E assim como eu sonhei, eu quero que todos que ainda não tem o seu cantinho continuem sonhando, porque uma hora vem, meus amores!!!", disse ele.

Gil do Vigor visita Juliette em sua casa

Juliette e Gil do Vigor se reencontraram nesta terça-feira, 18. Os dois, que se conheceram durante o BBB 21, passaram o dia juntos na casa da campeã da edição, no Rio de Janeiro, e ela mostrou alguns momentos juntos nas redes sociais.

Após colocarem o papo em dia, os dois ex-BBBs decidiram fazer uma brincadeira inspirada no 'torta na cara'. Em uma banheira cheia de espuma, eles fizeram uma competição com perguntas e respostas sobre Direito e Economia, e quem errasse, levava espuma no rosto.

Nos Stories do Instagram, Juliette explicou a regra da brincadeira, e em seguida, eles responderam algumas questões como o ano da Constituição e a raiz quadrada de 169. "Eu vou perguntar uma coisa de direito para ele, e ele vai perguntar uma coisa de economia para mim, mas tem que ser uma coisa simples. Quem errar, torta [espuma] na cara", explicou a cantora.