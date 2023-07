Juliette brinca de 'torta na cara' com Gil do Vigor em banheira de espuma

Juliette e Gil do Vigor, ex-participantes do BBB 21, fizeram a alegria dos fãs ao surgirem juntos

Juliette e Gil do Vigor se reencontraram nesta terça-feira, 18. Os dois, que se conheceram durante o BBB 21, passaram o dia juntos na casa da campeã da edição, no Rio de Janeiro, e ela mostrou alguns momentos juntos nas redes sociais.

Após colocarem o papo em dia, os dois ex-BBBs decidiram fazer uma brincadeira inspirada no 'torta na cara'. Em uma banheira cheia de espuma, eles fizeram uma competição com perguntas e respostas sobre Direito e Economia, e quem errasse, levava espuma no rosto.

Nos Stories do Instagram, Juliette explicou a regra da brincadeira, e em seguida, eles responderam algumas questões como o ano da Constituição e a raiz quadrada de 169. "Eu vou perguntar uma coisa de direito para ele, e ele vai perguntar uma coisa de economia para mim, mas tem que ser uma coisa simples. Quem errar, torta [espuma] na cara", explicou a cantora.

Mais cedo, antes de brincarem na banheira de espuma, Juliette descobriu que alguns amigos de Gil realmente queriam saber se ela estava namorando a cantora Anitta. "Estou passada. O Gil estava contando aqui que os amigos dele foram perguntar se era verdade que eu estava namorando a Anitta. Pensei que ninguém tivesse acreditado nisso. Que loucura é essa? Presta atenção em uma coisa. Anitta é uma irmã para mim. Deixa de loucura", afirmou.

Novo affair?

A cantora Juliette Freire contou com uma companhia especial nos bastidores do seu show neste final de semana. Isso porque ela foi flagrada sendo acompanhada pelo crossfiteiro Kaique Cerveny, que é apontado como novo affair dela.

O rapaz foi flagrado pelos fotógrafos de plantão quando desembarcou de uma van logo após a cantora e também foi visto nos bastidores do show dela. Ele estava de camiseta branca e manteve uma certa distância da artista, mas a chegada dos dois juntos chamou a atenção dos paparazzi, que registraram o momento.