Gil do Vigor é vítima de xenofobia na faculdade e dispara: “Irei relatar tudo”

O economista e ex-BBB Gil do Vigor foi vítima de xenofobia em sua faculdade nos Estados Unidos, onde está fazendo PhD

Nesta terça-feira, 18, Gil do Vigor veio a público para revelar que foi vítima de xenofobia em sua faculdade. O economista está fazendo um PhD em uma universidade dos Estados Unidos. O ex-BBB foi ao seu Twitter desabafar.

“A Juliette me acalmou hoje! Sofri uma injustiça, xenofobia descarada e estou arrasado. Mas meu dia hoje foi tão lindo que consegui esquecer um pouquinho do mal que estão me fazendo (irei relatar tudo, não permitirei que isto fique impune). Mas por hoje, quero guardar a alegria do dia no meu coração e gratidão amiga por me acalentar”, escreveu o participante do BBB 21.

Nos comentários, o comediante Rafael Portugal deixou uma mensagem de apoio a Gil: “Estamos com você meu amigo”.

Os seguidores do economista enviaram mensagens de apoio e ainda agradeceram Juliette por ter ajudado o amigo. “Fica bem Gil! E muito obrigado a Juliette por ter melhorado seu dia”, comentou um fã. Outra seguidora escreveu: “Expõe mesmo Gil, não deixe passar”. Uma admiradora ainda apoiou: "Sinto muito Gil, torcendo para que você fique bem”.

Gil recebeu a amiga e colega do BBB 21, Juliette, nesta última terça-feira. Os dois se divertiram em uma piscina e brincaram de “torta na cara” com espuma. E, nesta última sexta-feira, 14, Gil celebrou seu aniversário de 32 anos.

Apesar de ter morado um tempo nos Estados Unidos por conta da faculdade, Gil comprou uma mansão em sua cidade natal, Jaboatão dos Guarapes. A luxuosa casa do repórter do programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga, recebeu diversos elogios e desejos de um feliz aniversário nos comentários da postagem.

A @juliette me acalmou hoje! Sofri de uma injustiça, xenofobia descarada e estou arrasado. Mas meu dia hoje foi tão lindo que consegui esquecer um pouquinho do mal que estão me fazendo (eu irei relatar tudo, não permitirei que isto fique impune). Mas por hoje, quero guardar a… — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) July 18, 2023

