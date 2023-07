Pegou fogo! Ex-BBB Bruna Griphao é flagrada aos beijos com cantora

Bruna Griphao é flagrada aos beijos com cantora; veja o vídeo que está circulando nas redes sociais

Um vídeo que está circulando nas redes sociais nesta terça-feira, 18, mostra um momento quente protagonizado pela ex-BBB Bruna Griphao. Após revelar publicamente que é bissexual, ela foi clicada aos beijos.

A sortuda é a funkeira MC Rebecca, que recentemente terminou seu namoro com o empresário Lucas Godinho. No vídeo compartilhado, as duas surgem em clima de intimidade e trocam um beijão bem quente.

O flagra teria acontecido em um festival de rap no Rio de Janeiro que rolou neste final de semana. A gravação foi publicada pelas páginas Segue a Cami e Condomínio da Fifi. Vale lembrar que desde o fim do BBB23, a atriz tem sido constantemente flagrada curtindo sua vida de solteira. Tá certa, né?

Bruna Griphao abre o jogo sobre retomada pós-BBB

Em conversa com a CARAS Brasil, Bruna Griphao abriu o coração e contou como tem sido equilibrar a carreira de cantora com a vida após o reality, em que saiu como terceira colocada. Sincera, a artista revelou que a adaptação é um processo, mas que tem sido positivo.

"Sair do BBB e entender o mundo aqui fora é um processo demorado, eu ainda estou nele. Ainda estou absorvendo as coisas. Mas, no geral, tem sido muito positivo, recebi muito carinho e amor, óbvio que também recebi broncas e puxões de orelha", a loira explicou. Confira a entrevista na íntegra.

Veja:

MC Rebecca e Bruna Griphao no maior clima (Reprodução Condomínio da Fifi) pic.twitter.com/b8rVP0EV0e — Mariana Morais (@moraismarianam) July 18, 2023

Bruna Griphao viveu drama

A família da ex-participante do Big Brother Brasil, Bruna Griphao, está passando por um momento delicado após a perda de um ente querido. A mãe da atriz, Bárbara Forfola Grigoriadis, usou as redes sociais para comunicar a morte de seu marido, Luis Paulo, padrasto da artista.

Bárbara publicou diversas fotos do marido e fez uma declaração comovente para se despedir: “A vida na terra é muito mais passageira do que imaginamos! Aproveitemos esse período curto pra estarmos do lado de quem nos ama e de quem amamos!!”, a mãe da atriz iniciou a homenagem ao marido.