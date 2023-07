Ganharia? Gil do Vigor revela sonho de seguir carreira na política

No podcast PodPah, economista e ex-BBB Gil do Vigor surpreende ao contar que pretende se tornar presidente do Brasil

Na noite de quarta-feira, 26, o economista Gil do Vigor foi o convidado do podcast PodPah, comandado por Igão e Mítico, e contou detalhes de sua vida pessoal e profissional. O pernambucano chamou atenção durante a transmissão com uma revelação surpreendente.

Cursando PhD em economia nos Estados Unidos, o ex-participante do Big Brother Brasil revelou que tem o sonho de seguir carreira na política. Ao ser questionado pelos apresentadores sobre objetivo ao final da trajetória acadêmica, Gil afirmou que pretende se tornar presidente do Brasil.

"Eu quero ser presidente do Brasil. Eu juro por Deus!", disse ele, empolgando os apresentadores, que quiseram saber mais sobre os planos do economista. "Eu acredito que sou muito a cara do nosso país e tenho uma missão aqui nessa terra. Eu não sou o mais inteligente, mas eu sou esforçado", começou falando.

"Eu não sou o mais eloquente, mas eu sei que as pessoas conseguem me entender", disse Gilberto, contando sobre as dificuldades que enfrentou por ser de origem humilde e os perrengues que passou durante a vida. "Eu sei qual é o dia a dia do brasileiro e sei também que o nosso líder vai ditar o tom do nosso país", afirmou.

Gil do Vigor ainda disse que acredita que estará pronto após o fim de seu PhD: "Eu quero ver como seria sabe? Acho que nosso país precisa também de um líder que consiga trazer essa diversidade, sabe? E representatividade".

O repórter de Ana Maria Braga também comentou que até já se imagina com a faixa presidencial e que teve certeza dessa ideia após tudo que conquistou por conta de seus fãs. "Vou subir de terno rosa! Eu acredito que nosso país é um país incrível, as pessoas são maravilhosas".

Recentemente, Gil contou sobre uma injustiça sofrida na faculdade. “Eu pensei muito se iria expor essa situação dessa maneira. Mas sou uma pessoa que detesta injustiça e estou passando exatamente por isso agora. Eu fui aprovado em todas as disciplinas dos Exames Preliminares em PhD, exceto o de microeconomia”, começou detalhando.

Confira a entrevista de Gil do Vigor:

Gil do Vigor fala de exigência para compra de mansão

O ex-BBB e economista Gil do Vigor está de casa nova! Ele se mudou para uma mansão em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana de Recife, em Pernambuco, junto com sua mãe e contou que teve apenas uma exigência. Em participação no programa Mais Você, da Globo, o rapaz contou que fez um pedido especial para sua mãe, que foi a responsável por escolher a casa da família.

Gil contou que só queria uma casa grande, mas ele deixou todos os detalhes para a sua mãe escolher. “Mainha que escolheu tudo. Eu falei: 'quero uma casa. Minha única coisa é que tem que ser grande'. Eu tenho trauma do quarto pequeno que eu morava”, explicou ele.