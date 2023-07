Gil do Vigor celebra conquista após superar injustiça na faculdade: "Eu consegui”

Economista Gil do Vigor comemora final feliz após sofrer injustiça para conquistar seu PHD em faculdade dos Estados Unidos

O economista e ex-BBB, Gil do Vigor, está vivendo um momento de superação! Após desabafar com Ana Maria Braga no ‘Mais Você’ na semana passada sobre uma injustiça que prejudicou o resultado de seu PHD, Gilberto voltou a conversar com a loira nesta quinta-feira, 27, para revelar que a história teve um final feliz!

Para quem não acompanhou, o ex-participante do reality show da Globo ‘Big Brother Brasil’ denunciou uma injustiça em sua faculdade na Califórnia, nos Estados Unidos. Ao receber o resultado de algumas provas decisivas para conquistar seu PHD, Gil obteve uma nota baixa e decidiu revisar as respostas, mas notou que estavam faltando oito páginas no documento.

Após denunciar o sumiço de parte da prova, o economista contou que conseguiu dispensá-la por conta de seu desempenho exemplar: "Eu estava até preparado para refazer a prova. Mas, no fim de semana, eles me mandaram as outras duas provas que fiz. E aí eu vi que, se o rendimento acadêmico for de excelência, você tem um benefício”, ele contou para Ana Maria.

“Se você conseguir duas aprovações de PhD, você pode dispensar uma das disciplinas. Aí, no final de tudo isso, eu consegui dois PhD Pass e eu apliquei o meu rendimento acadêmico para dispensar a Microeconomia. Agora eu sou oficialmente um PhD”, Gil do Vigor comemorou sua conquista.

Vale lembrar que além de se tornar PHD em economia, Gilberto tem vários motivos para comemorar. Mesmo não tendo conquistado o prêmio do reality, o economista acabou de comprar sua primeira mansão avaliada em R$ 1,8 milhões para morar com sua família em Recife, Pernambuco. É muito vigor, né?

Gil do Vigor revela sonho de seguir carreira na política:

Será que teremos Gil do Vigor candidato a presidente? Na noite de quarta-feira, 26, o economista foi o convidado do podcast PodPah, comandado por Igão e Mítico, e revelou que tem um sonho pra lá de ambicioso. Cursando PhD em economia nos Estados Unidos, ele contou que tem o desejo de seguir carreira política no Brasil.