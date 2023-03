Fernanda Paes Leme mostra bastidores das obras na nova casa em Salvador: "Correria"

Fernanda Paes Leme mostrou alguns cômodos da casa, que ainda está em construção, e revelou detalhes do projeto final

Fernanda Paes Leme (39) abriu as portas da casa que está construindo em Salvador, no bairro Santo Antônio Além do Carmo, na Bahia.

A atriz falou um pouquinho das ideias que já tem para os cômodos do imóvel e falou sobre a expectativa com o projeto final.

"É muito especial pra mim estar atenta aos detalhes, ao que posso proporcionar a quem está ao meu lado. Aos velhos e novos amigos, logo logo teremos mais um pouso de afeto", comemorou.

"Essa é a suíte selva. Meu sonho era deixar tudo de vidro aberto, mas perigoso, né? Melhor evitar", brincou ela, enquanto mostrava o cômodo com várias janelas.

Em seguida, a atriz foi até um quarto menor e explicou que passou por algumas complicações com o projeto.

"Esse quarto já é menorzinho. Tem um banheiro que eu achei grande demais, achei que esse banheiro poderia ficar menor para o quarto ganhar alguns centímetros. Pronto, falei", disse Fernanda.

Ela explicou que não poderia expandir um pouco mais a área por regras do IPHAN, o Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional.

A casa fica em um centro histórico, foi demolida e está sendo construída novamente. "Essa área, no projeto lá atrás, é telhado. E a gente tem que respeitar tudo o que IPHAN fala, de projeto etc", explicou.

Também não conteve a alegria ao mostrar o seu quarto, que tem vista para o mar e fica na parte mais alta da casa.

A famosa contou que pretende fazer algumas mudanças, mas mostrou estar animada com o resultado. "Você vai fazendo umas coisas, mudando de ideia, mas ainda dá tempo", pontuou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Paes Leme (@fepaesleme)

Fernanda Paes Leme revela perrengue após noite com Renato Góes

Fernanda Paes Leme contou uma história inusitada durante a participação no programa 'Que História É Essa, Porchat?', do GNT.

A estrela revelou que ficou trancada no apartamento do ator Renato Góes (36) após uma noite a dois no local. Então, ela precisou dar um jeito de 'escapar' do local para celebrar o seu aniversário.