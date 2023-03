Fernanda Paes Leme revela perrengue após noite com Renato Góes

Fernanda Paes Leme conta como escapou da casa de Renato Góes após ficar trancada: 'Me senti uma Tomb Raider'

A apresentadora e atriz Fernanda Paes Leme (39) contou uma história inusitada durante a participação no programa Que História É Essa, Porchat?, do GNT, na noite de terça-feira, 14. A estrela revelou que ficou trancada no apartamento do ator Renato Góes (36) após uma noite a dois no local. Então, ela precisou dar um jeito de 'escapar' do local para celebrar o seu aniversário.

A artista contou que foi comemorar o seu aniversário de 33 anos em uma boate no Rio de Janeiro e ficou com o ator. Após a balada, os dois foram para o apartamento dele. "Eu já tinha tido um casinho com o Renato, então seria um revival. Chegamos de madrugada no apartamento, ficamos 'conversando'. Ele foi trabalhar [de manhã] e eu fiquei dormindo para depois curtir o dia oficial do meu aniversário", disse ela.

Então, ela acordou e percebeu que estava presa no local. "Foi praticamente um sequestro, um cárcere privado no dia do meu aniversário. Eu estava no primeiro andar e só tinha uma janela no quarto onde eu dormi, mas com grade. Meu celular estava sem bateria. Comecei a abrir gavetas para procurar um carregador. Comecei a deprimir, no dia do meu aniversário... vieram vários sinais de que meu ano ia ser muito ruim", relembrou.

Desesperada, ela pediu socorro para a vizinha do apartamento e explicou a história. Então, ela decidiu pular para a janela da vizinha. "Me senti uma Tomb Raider. Eu queria sair pela porta da casa dela. Eu escalei e ela [a vizinha] toda cuidadosa... Ela já estava acostumada, era a oitava [mulher] que o Renato prendia", brincou. Ao conseguir escapar do apartamento, ela mandou uma mensagem para Renato Góes. "Eu nunca mais fico com você na vida. Ele ouviu e riu, obviamente, e virou uma história nossa", finalizou.

Fernanda Paes Leme fala sobre seu noivo

Recentemente, a atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme (39) revelou uma curiosidade sobre a dinâmica das viagens que faz com o noivo, Victor Sampaio (30). Ela contou que os dois precisaram criar um esquema inusitado para evitar brigas na hora de sair de casa.

"Não, não saímos de casa juntos... Quando o tema é viagem é cada um por si. Eu sou pontual, metódica com horário. Ele é 'deixa a vida me levar', 'não me cobre'", contou.

Em seguida, a artista revelou a solução que o casal encontrou: "Depois de alguns desentendimentos, decidimos o 'tema livre' na hora de viajar: Se deu a hora de sair e ele não está pronto, eu saio. E nos encontramos no embarque. Ninguém se estressa, melhor ajuste que fizemos", declarou Fernanda.