Fê Paes Leme descarta possibilidade de casamento neste ano: "Outras prioridades"

Fê Paes Leme acabou com a expectativa de quem esperava um casamento dela neste ano e explicou o motivo

Fernanda Paes Leme (39) aproveitou o tempo livre na agenda para responder algumas perguntas enviadas pelos seguidores.

A atriz abriu uma caixinha de perguntas sem um tema específico e uma fã a questionou sobre os preparativos para o casamento com Victor Sampaio (30).

Ela foi direta e acabou com a expectativa de quem esperava o evento ainda este ano."Não estamos nos preparativos, porque não será esse ano. Temos outras prioridades profissionais e pessoais antes".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Paes Leme (@fepaesleme)

Fernanda Paes Leme revela sequelas da Covid-19 que ainda interferem na sua rotina

Uma das primeiras celebridades brasileiras diagnosticada com Covid-19, em março de 2020, Fernanda Paes Leme falou das sequelas da doença que carrega até hoje, em seu podcast Quem Pode, Pod, que apresenta ao lado de sua amiga, Giovanna Ewbank (36). Ela revelou que, além de não sentir cheiros e ter o paladar afetado, ficou com a memória comprometida.

"Peguei Covid- 19 logo no início, em março, antes de fechar tudo. Eu tive muito mais sequelas do que sintomas. E entre as sequelas, paladar e cheiro, eu fiquei com a memória muito comprometida. E eu não sabia. Por um momento eu fiquei tensa, achando que eu podia estar com alguma coisa mais séria. Aí eu recebi um estudo de um amigo meu, um estudo gringo, falando que a Covid podia afetar a memória", disse ela.

“Foi e ainda é muito difícil para mim, pós-pandemia, conseguir ler um livro inteiro. Estou com uma grande dificuldade de ter foco”, continuou a atriz. O assunto começou quando as apresentadoras falavam sobre leitura com o ator Antônio Fagundes (73).