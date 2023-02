Fernanda Paes Leme revela esquema para evitar brigas com o noivo: "Cada um por si"

Fernanda Paes Leme falou sobre o acordo que fez com o noivo após casal ter atritos durante viagens

Fernanda Paes Leme (39) desembarcou no Rio de Janeiro, e aproveitou para revelar uma curiosidade sobre a dinâmica das viagens que faz com o noivo, Victor Sampaio (30).

Antes de chegar na capital fluminense, a atriz contou que ela e o rapaz precisaram criar um esquema inusitado para evitar brigas na hora de sair de casa.

"Não, não saímos de casa juntos... Quando o tema é viagem é cada um por si. Eu sou pontual, metódica com horário. Ele é 'deixa a vida me levar', 'não me cobre'", contou.

Em seguida, a artista revelou a solução que o casal encontrou: "Depois de alguns desentendimentos, decidimos o 'tema livre' na hora de viajar: Se deu a hora de sair e ele não está pronto, eu saio. E nos encontramos no embarque. Ninguém se estressa, melhor ajuste que fizemos", declarou Fernanda.

Fernanda Paes Leme se despede do cachorrinho de estimação com emocionante homenagem: "Perdi um amigo"

Fernanda Paes Leme compartilhou um vídeo com vários momentos do pet, que viveu ao seu lado por 10 anos, e prestou uma emocionante homenagem ao se despedir do companheiro.

"Toda vez que eu viajava, ele ficava com meus pais. Após uma viagem longa em que ele ficou hospedado na casa do meu pai, foi difícil separá-los. E aí tinha perto minha mãe e meu irmão, que não desgrudavam. E tinham vocês aqui que sempre perguntavam dele".

Também falou sobre o tumor que eles descobriram no final do ano passado."Ele era muito amado. Mas tinha uma doença. Que chegou no fim do ano passado, do nada. Ele operou, mas corria o risco de ter algo no coração… E bem rápido, hoje ele foi embora", lamentou ela.

Por fim, a atriz se declarou para ele. "Só que fica esse carinho, esse olhar, as brincadeiras, a bolinha que ele amava, a lembrança, o afeto que só um bichinho sabe dar, sem dizer uma palavra, sem pedir nada em troca. Te amo, filho. Vai correr atrás de estrelas, vai descansar no colo de São Francisco. Obrigada por tudo", finalizou.