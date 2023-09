Bruna Biancardi mostra avanços na decoração do quarto de sua filha com Neymar Jr

À espera de Mavie, Bruna Biancardi mostra os avanços da construção do quarto de sua filha na casa de seus pais; confira!

A influenciadora digital Bruna Biancardi está se preparando para a chegada de sua primeira filha com o jogador Neymar Jr. Na fase final de sua gestação, a famosa está organizando o quarto de Mavie na casa de seus pais, no Brasil. E nesta quinta-feira, 21, ela mostrou alguns avanços na reforma do cômodo.

Em seus stories, Bruna mostrou que o quarto continua vazio. Porém, a equipe responsável pela obra adicionou um detalhe especial para o cantinho da bebê. "Quero mostrar para vocês como está o teto que a gente tá fazendo aqui no quartinho da Mavie", disse a futura mamãe no vídeo.

A influenciadora mostrou pequenos pontos de luz no teto, feitos para imitar um céu estrelado. "Estou amando já", declarou a namorada do craque do Al-Hilal. Vale lembrar que Bruna e Neymar estão passando por um momento delicado nesta reta final da gestação.

Foto: Reprodução / Instagram

Pela segunda vez no ano, o atleta foi flagrado traindo a sua namorada, com quem está junto desde 2021. No último dia 18, Neymar viralizou na internet com vídeo onde ele estava acompanhado de duas mulheres em uma balada na Espanha, enquanto Bruna está passando um tempo no Brasil.

A influenciadora disse que está ciente do ocorrido e mais uma vez decepcionada."Na reta final da minha gestação, o meu foco e preocupação estão direcionados exclusivamente a minha filha”, afirmou ela. A assessoria do jogador afirmou não ter "nada a declarar" sobre a polêmica e nem sobre o atual status de relacionamento dos dois.

Neymar Jr dedica homenagem aos filhos em meio a polêmicas

Após polêmica com sua namorada, Bruna Biancardi, Neymar Jr decidiu ignorar a crise em seu relacionamento nas redes sociais. Nesta quinta-feira, 21, o jogador do Al-Hilal usou o Instagram para fazer uma homenagem especial para seus filhos.

Nos stories, o atacante mostrou durante um treino que mantém o nome dos herdeiros escritos em sua canela, juntamente com suas iniciais e o número de sua camisa. No acessório, o jogador demonstrou carinho por seu primogênito Davi Lucca, fruto de seu relacionamento com a empresária Carol Dantas, e pela pequena Mavie, sua futura filha com Biancardi.

